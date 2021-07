Šéf CDU si pripomenul v Poľsku 77. výročie Varšavského povstania

Varšava 31. júla (TASR) - Šéf nemeckej konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a jeden z kandidátov na post kancelára Armin Laschet v sobotu uviedol, že v súvislosti so zločinmi, ktoré nacisti spáchali proti Poliakom počas druhej svetovej vojny, cíti "hlbokú hanbu a poníženie". Povedal to pri príležitosti 77. výročia vypuknutia Varšavského povstania proti nacistickým okupantom v roku 1944, píše agentúra AP.



"Zločiny, ktoré Nemci spáchali proti celému poľskému národu, ma napĺňajú hlbokou hanbou a ponížením. Nemecko si musí byť vždy vedomé svojej historickej zodpovednosti za slobodu a nezávislosť Poľska," povedal Laschet v rozhovore pre denník Rzeczpospolita, ktorého úryvky boli publikované v sobotu. Šéf CDU zároveň dodal, že táto zodpovednosť bude určovať politiku Nemecka voči Poľsku aj v budúcnosti. Celý rozhovor bude zverejnený v pondelok.



Laschet navštívil v sobotu pamätník venovaný deťom, ktoré bojovali počas Varšavského povstania proti nacistom a neskôr počas dňa sa mal zúčastniť aj na svätej omši a na spomienkovom ceremoniáli, na ktorom mal vystúpiť aj poľský prezident Andrzej Duda. Laschet mal podľa vlastných slov "silnú vnútornú potrebu" osobne sa zúčastniť na víkendových spomienkových akciách vo Varšave.



Ako uvádza agentúra AP, v nedeľu uplynie od vypuknutia varšavského povstania 77 rokov. Na spomienkových akciách sa každoročne zúčastňujú poľskí politici, vojnoví veteráni i radoví občania.



Varšavské povstanie bolo najväčším aktom odporu voči nemeckej okupácie počas druhej svetovej vojny. Hrdinstvo jeho účastníkov zostáva jednou zo súčastí poľskej národnej identity, i keď časť poľskej verejnosti ho spochybňuje ako zbytočné.



Napriek tomu, že povstalecké sily nemali dosť ľudí ani vybavenia, vzdorovali okupantom 63 dní.



Povstanie vo Varšave Nemecko napokon brutálne potlačilo, keď mesto v podstate zrovnalo so zemou. O život počas povstania prišlo asi 200.000 ľudí, väčšinou civilistov. Z mesta bolo vysídlených vyše pol milióna obyvateľov.