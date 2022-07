Šéf MVČK Mardini: Dohoda o vývoze ukrajinského obilia zachráni životy

Ženeva 23. júla (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Robert Mardini privítal v piatok dohodu o vývoze ukrajinského obilia, ktorú v Turecku podpísalo Rusko a Ukrajina. Informoval o tom portál britského denníka The Guardian.



"Dohoda, ktorá umožňuje vývoz obilia z ukrajinských prístavov cez Čierne more, doslova zachraňuje životy, pretože ľudia po celom svete zápasia s tým, aby nasýtili svoje rodiny. Nikde nepociťujú následky ťažšie než v komunitách, ktoré už znášajú dopady nejakého ozbrojeného konfliktu a zmeny klímy," uviedol Mardini.



"Napríklad náš prieskum trhu za posledných šesť mesiacov ukázal, že cena potravinových plodín stúpla za rok v Sudáne o 187 percent, v Sýrii o 86 percent, v Jemene o 60 percent, v Etiópii o 54 percent. Toto úsilie musí pokračovať," informoval šéf MVČK.



Zástupcovia Ukrajiny a Ruska v piatok oddelene podpísali v Istanbule dohody s OSN a Tureckom, ktoré umožnia vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more. Vyše 20 miliónov ton obilia uviazlo v prístavoch alebo v silách na ukrajinskom pobreží a od tohto obilia sú závislé krajiny Blízkeho východu aj Afriky. Ukrajinské čiernomorské prístavy sú zatiaľ zamínované, aby sa znemožnil ruský vojenský útok. Turecko je pripravené pomôcť s odmínovaním , aby tadiaľ bolo možné vyvážať do sveta ukrajinské obilie.