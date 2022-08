Šéf českej civilnej rozviedky sa stýkal s Redlom z kauzy Dozimetr

Praha 10. augusta (TASR) - Nový šéf českej civilnej rozviedky Petr Mlejnek sa stretával s podnikateľom Michalom Redlom obvineným v korupčnej kauze Dozimetr. Minister vnútra Vít Rakušan o ich kontaktoch vedel a nepovažuje ich za problémové. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe na základe informácií zverejnených na servere Seznam Zprávy.



Mlejnek podľa zistení Seznam Zpráv udržiaval pravidelné kontakty s Michalom Redlom, ktorý je aktuálne vo väzbe pre kauzu Dozimetr, minimálne od roku 2012. Mlejnek stretnutia potvrdil a vzťah s Redlom označil za pracovný.



Minister vnútra vymenoval Mlejnka do funkcie šéfa Úradu pre zahraničné styky a informácie (ÚZSI) v júli 2022. Ako experta na bezpečnosť mu ho odporučil poslanec KDÚ-ČSL Jan Bartošek. Rakušan o Mlejnkových kontaktoch s Redlom vedel, za jeho menovaním do funkcie šéfa civilnej rozviedky si stojí.



"Rozhodne nezdieľam názor, že už kontakt s akoukoľvek problematickou osobou by mal človeka automaticky diskreditovať," napísal na Twitteri Rakušan s tým, že Mlejnek je podľa neho profesionál s úctyhodným kariérnym profilom.



Opozícia to však považuje za problém a vysvetlenie od Rakušana požadujú aj koaliční partneri a premiér Petr Fiala. "Budem o tejto veci s pánom ministrom Rakušanom hovoriť na budúci týždeň," odkázal z dovolenky Fiala. Dôležité podľa neho je, že Mlejnek získal bezpečnostnú previerku na stupeň tajné.



"Predpokladám, že české orgány majú dosť informácií, aby posúdili bezpečnostnú spôsobilosť pána Mlejnka aj pri zohľadnení dnes medializovanej záležitosti," dodal Fiala.



"Tieto styky mi neprídu normálne a budem chcieť viac informácií," vyjadril sa k situácii šéf KDÚ-ČSL Marian Jurečka.



Ľudia z organizovanej skupiny v kauze Dozimetr systematicky obsadili kľúčové pozície v pražskom dopravnom podniku s cieľom, aby dosadení manažéri mohli ovplyvňovať výberové konania. Manipulácie so zákazkami dohadovali v konšpiračných bytoch.



Jedným z obvinených je aj bývalý námestník pražského primátora Petr Hlubuček. Podnikateľa Michala Redla označila polícia za hlavu organizovanej skupiny. Z dôvodu kontaktov s obvineným Redlom vo svojej funkcii skončil minister školstva a podpredseda hnutia STAN Petr Gazdík aj šéf Českej pošty Roman Knap.