Šéf českej diplomacie Macinka čoskoro navštívi Kyjev
Sybiha na sieti X uviedol, že Macinkovi tlmočil záujem Ukrajiny o pokračovanie obrannej spolupráce s Českom a o zapojenie ČR do obnovy Ukrajiny.
Autor TASR
Praha 6. januára (TASR) - Český minister zahraničných vecí Petr Macinka čoskoro navštívi Kyjev. Uviedol to v utorok na sociálnej sieti X po telefonáte s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Andrijom Sybihom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Dnes som telefonicky hovoril s Andrijom Sybihom o budúcej spolupráci. Vyjasnili sme si záležitosť týkajúcu sa výrokov ukrajinského veľvyslanca a predsedu (Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomia) Okamuru, ktorú teraz považujem za uzavretú,“ uviedol Macinka. K tejto téme sa v pondelok stretol aj s ukrajinským veľvyslancom v ČR Vasylom Zvaryčom.
Okamura v prejave, ktorý minulý týždeň zverejnil na sociálnych sieťach, vyhlásil, že na vojne na Ukrajine zarábajú „západné firmy a vlády, ako aj ukrajinskí zlodeji okolo Zelenského junty, ktorí si stavajú záchody zo zlata“. Vyjadril sa tiež proti vstupu Ukrajiny do EÚ. Jeho výroky následne kritizoval ukrajinský veľvyslanec v ČR aj predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. Macinka v piatok uviedol, že verejné hodnotenie Okamurovho prejavu veľvyslancom cudzieho štátu nie je vhodné.
Po utorkovom telefonáte so Sybihom český minister napísal, že vzájomná komunikácia medzi Českom a Ukrajinou bude naďalej prebiehať formou štandardných diplomatických kanálov a v prípade potreby aj v osobnej rovine. „Hovorili sme tiež o náladách časti českej verejnosti voči Ukrajincom v ČR. Zhodli sme sa, že je našou spoločnou úlohou pracovať na tom, aby boli pozitívnejšie. V tejto diskusii budeme čoskoro pokračovať pri mojej návšteve Kyjeva,“ dodal šéf českej diplomacie.
Sybiha na sieti X uviedol, že Macinkovi tlmočil záujem Ukrajiny o pokračovanie obrannej spolupráce s Českom a o zapojenie ČR do obnovy Ukrajiny. Českého kolegu podľa svojich slov tiež informoval o situácii na bojisku a „neúprosných brutálnych útokoch“ Ruska na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Hovorili spolu aj o mierových snahách a podľa Sybihu sa zhodli na tom, že neexistuje iná možnosť, než Rusko prinútiť, aby agresiu čo najskôr zastavilo.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
