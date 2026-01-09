< sekcia Zahraničie
Šéf českej diplomacie Macinka je na návšteve Ukrajiny
Macinku okrem iných sprevádza aj poslanec za Motoristov Filip Turek.
Autor TASR,aktualizované
Praha/Kyjev 9. januára (TASR) - Český minister zahraničných vecí Petr Macinka pricestoval v piatok do Kyjeva na oficiálnu návštevu Ukrajiny, kam ho pozval minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrij Sybiha. Podľa servera iDNES.cz Macinku okrem iných sprevádza aj poslanec za Motoristov Filip Turek, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Rusko v noci opäť rozsiahlo útočilo na Ukrajinu, okrem iného aj v Kyjeve a Ľvovskej oblasti. Vlak s českými politikmi preto podľa stanice ČT24 meškal. „Rusko ma tu privítalo raketovými útokmi, ktoré neprebiehali úplne ďaleko od nás, takže nás tiež zaujíma stav mierových rokovaní,“ povedal podľa servera iDNES.cz Macinka.
Počas krátkeho brífingu vo vlaku na ceste do Kyjeva zdôraznil, že ide o jeho druhú zahraničnú pracovnú cestu. Jeho slová boli zverejnené až po príjazde do ukrajinského hlavného mesta. „Je to moja druhá pracovná cesta do zahraničia v roli ministra zahraničných vecí, prvá viedla na Slovensko. Je to tiež istý signál toho, že tá relácia medzi našimi krajinami nie je úplne bežná,“ podotkol.
O tom, že v blízkom čase navštívi Ukrajinu, minister informoval v utorok po telefonáte so Sybihom. Vtedy avizoval, že počas návštevy Kyjeva budú politici hovoriť aj o tom, ako dosiahnuť, aby nálady časti českej verejnosti k Ukrajincom boli pozitívnejšie.
Vo vlaku Macinka uviedol, že česká vláda bude podporovať diplomatické kroky k ukončeniu konfliktu. „Všimli sme si, že Ukrajina bola v uplynulých týždňoch a mesiacoch ochotná urobiť určité ústupky, čo sa asi zatiaľ, bohužiaľ, neukazuje na strane Ruska,“ podotkol. Okrem toho chce cestu využiť aj na získanie informácií o protidronovej obrane, ktorá podľa jeho slov v Česku zásadne chýba. „Je to niečo, čo potrebujeme a čo od našich ukrajinských partnerov môžeme získať a obohatí to ČR,“ vysvetlil.
V stredu v relácii Interview ČT24 uviedol, že nie je pochýb o spojenectve Česka a Ukrajiny. „Zomierajú tam ľudia, a preto je potrebné Ukrajincom a Ukrajine ako takej venovať oveľa viac priestoru, oveľa viac pomoci a podpory,“ povedal v rozhovore Macinka.
Vo vlaku na ceste do Kyjeva tiež vyhlásil, že vláda expremiéra Petra Fialu Ukrajinu a Ukrajincov zneužívala. Podľa Macinku sa pred českými občanmi tvárila, že to ona je tá, kto bojuje s Putinom na území ČR a každý, kto si dovolil ich za čokoľvek kritizovať, bol označený za ruského agenta a šíriteľa proruských naratívov. Podľa Macinku práve v dôsledku tohto prístupu nadobudlo mnoho českých občanov dojem, že sa o nich vláda nestará a má iné priority.
