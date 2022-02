Šéf českej diplomacie mal pozitívny test na covid, je v izolácii

Praha 14. februára (TASR) – Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský mal ešte v piatok pozitívny test na koronavírus a musel tak nastúpiť do domácej izolácie. Českému Deníku N to v nedeľu potvrdili tri zdroje z ministerstva.



Hovorkyňa rezortu diplomacie Lenka Do neskôr uviedla, že Lipavský pracuje z domu a na osobných stretnutiach, kde nie je možný on-line prístup, ho zastupujú jeho námestníci.



Lipavský musel nastúpiť do izolácie v čase, keď sa aj Česko zaoberá narastajúcimi obavami z invázie ruskej armády na Ukrajinu. Podľa svojho konta na Twitteri sa vo štvrtok stretol s mjanmarským ministrom pre ľudské práva a predtým strávil dva dni na Ukrajine, kde rokoval s tamojšími lídrami a navštívil aj líniu kontaktu.



V ČR trvá izolácia nakazených aj karanténa ich blízkych kontaktov v prípade bezpríznakového priebehu covidu päť dní. Od 19. februára nebude už po rizikovom kontakte karanténa povinná. Zároveň sa izolácia predĺži z piatich na sedem dní, pripomína server Novinky.cz.