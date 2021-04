Šéf českej diplomacie Petříček potvrdil chystané odvolanie z funkcie

Praha 12. apríla (TASR) - Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček v pondelok potvrdil, že šéf jeho Českej sociálnodemokratickej strany (ČSSD) a vicepremiér Jan Hamáček navrhne jeho odvolanie z funkcie. Informovali o tom český Deník N a server Novinky.cz.



"Špekulácie môžem potvrdiť. Včera som sa stretol s pánom Hamáčkom, ktorý potvrdil, že navrhne moje odvolanie," povedal Petříček, ktorého citovali Novinky.cz. Petříček však nepotvrdil, či Hamáček už návrh o odvolaní odovzdal premiérovi Andrejovi Babiśovi, alebo či sa už v tejto súvislosti stretol s prezidentom Milošom Zemanom.



Zároveň nevedel spresniť, kedy by k jeho odvolaniu malo dôjsť. Pravdepodobne tak stane ešte v priebehu pondelka, píšu Novinky.cz.



Podľa Petříčka ide o politické rozhodnutie nového vedenie strany ČSSD, ktoré bolo zvolené minulý piatok. Kritiku od Hamáčka, ktorá by sa týkala jeho ministerského pôsobenia, však podľa vlastných slov nedostal.



"Odchádzam so vztýčenou hlavou. Vždy som presadzoval proeurópsku a prozápadnú orientáciu Česka," vyjadril sa na margo svojho pôsobenia na čele rezortu diplomacie.



Za rozhodnutím o svojom odvolaní Petříček vidí svoj postoj k dostavbe jadrovej elektrárne Dukovany ruskou Štátnou spoločnosťou pre atómovú energiu (Rosatom), či svoje stanovisko k očkovaniu. Dodal, že rozhodnutie nového vedenie ČSSD rešpektuje, a so stranou plánuje naďalej spolupracovať, píše Deník N. Taktiež uvažuje o návrate na akademickú pôdu.



Vedenie rezortu diplomacie by mal dočasne prevziať sám Hamáček. Novým ministrom zahraničných vecí by sa následne mal stať súčasný minister kultúry Lubomír Zaorálek, ktorý túto funkciu už zastával v rokoch 2014 - 2017. Rezort kultúry by následne viedol poslanec ČSSD Jan Birke.



Birke v pondelok pre Českú televíziu potvrdil, že ministerskú ponuku dostal a je pripravený ju prijať. Zaorálek naopak pre Novinky.cz povedal, že by nerád menil svoju súčasnú pozíciu ministra kultúry.



Odchod Petříčka, ktorý presadzoval aj prezident Zeman, sa očakával už dlhšie, píšu Novinky.cz. Petříček sa minulý týždeň na zjazde ČSSD, kde kritizoval spoluprácu vo vláde s premiérovým hnutím ANO, uchádzal o post predsedu strany. V piatkovom hlasovaní však neuspel, keď mandát obhájil Hamáček, ktorý už vtedy odvolanie Petříčka nevylúčil.



Ako pripomínajú Novinky.cz, ide o druhé odvolanie ministra vlády ČR za posledných niekoľko dní. Predseda vlády Babiš odvolal minulú stredu ministra zdravotníctva Jana Blatného, ktorého vo funkcii nahradil Petr Arenberger. Podľa Blatného šlo taktiež o politické rozhodnutie.