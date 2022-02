Šéf českej diplomacie: Putin svoju nezmyselnú vojnu prehrá

Praha 25. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin prehrá vojnu proti Ukrajine, ktorú nezmyselne rozpútal, uviedol v piatok pred senátormi český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Informujú o tom webové Novinky.cz.



"Som presvedčený, že Putin vojnu, ktorú nezmyselne rozpútal, prehrá," vyhlásil Lipavský. Dôvodom je podľa neho jednotný postoj západných štátov. Vedenie Ruska bude čeliť následkom, uviedol šéf českej diplomacie.



"V noci na dnešok pokračovalo bombardovanie krajiny vrátane Kyjeva. Putin sa rozhodol pre vojnu, chaos a utrpenie, a to nielen obyvateľov Ukrajiny, ale aj vlastných," povedal v hornej komore českého parlamentu Lipavský (36).



Pred senátormi vystúpili aj ďalší ministri a tiež ukrajinský veľvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis. Ten vyzval na razantnejší postup. Perebyjnis v českom Senáte varoval, že vyjadrenie podpory nestačí, a apeloval, aby sa Európa prebudila z letargie a začala Ukrajine okamžite pomáhať.



"Ak padne Ukrajina, Putin dostane znamenie, že môže postupovať ďalej. Na nás si len skúša reakcie Západu. Musíme konať spoločne, nesmieme sa báť," uviedol Perebyjnis.



Každý ďalší deň bez reakcie podľa neho znamená straty na životoch. "Vyjadrenie podpory a solidarity nestačí, situácia je kritická. Svet si stále myslí, že musíme čakať, kým bude horšie. Ukrajina však krváca, musíme konať teraz," povedal.



"Európa (jej) musí začať okamžite pomáhať a prebudiť sa z letargie," zdôraznil ukrajinský veľvyslanec v ČR.



V noci na piatok bolo bombardované aj hlavné mesto Ukrajiny Kyjev, odkiaľ je hlásená streľba.



"Ukrajinská armáda statočne drží obranu, (ruské) sily sa ale približujú čoraz bližšie. Boli zlikvidované stovky ruských vojakov, tanky, lietadlá i vrtuľníky. Straty však nesieme aj my, a to aj medzi civilistami. V bojoch včera padlo 136 vojakov a najmenej 316 utrpelo zranenia," oznámil Perebyjnis. Ukrajina podľa neho potrebuje najmä zbrane a pohonné hmoty.