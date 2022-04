Šéf českých Pirátov: Orbánovi nemožno gratulovať k volebnému víťazstvu

Predseda Českej pirátskej strany (Piráti) Ivan Bartoš, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Praha 4. apríla (TASR) - Víťazovi nedeľňajších parlamentných volieb v Maďarsku Viktorovi Orbánovi nemožno podľa niektorých českých vládnych politikov gratulovať k volebnému výsledku.Kritizujú ho za jeho postoj k slobodným médiám, za obmedzený prístup opozičných politikov do verejného priestoru a pripomínajú aj jeho rezervovaný postoj k pomoci Ukrajine. Informoval o tom v pondelok spravodajský webový portál Novinky.cz.uviedol šéf Pirátov Ivan Bartoš. Orbán podľa neho pokračuje vo vymazávaní slobodných médií z mapy, zastrašovaní novinárov a blokovaní prístupu opozičných politikov do verejného priestoru.Podobne sa vyjadrila aj europoslankyňa Michaela Šojdrová (KDU-ČSL).uviedla.dodala Šojdrová.Bývalý český premiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš naopak Orbána označil za jedného z najskúsenejších politikov v Európskej únii.myslí si Babiš.Podobne sa vyjadril aj líder SPD Tomio Okamura.povedal.Šéfka TOP 09 a predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová uviedla, že výsledok volieb treba rešpektovať a zároveň mať na pamäti aj to, že časť Maďarov si vybrala inú cestu.