Šéf charitatívnej organizácie princa Charlesa definitívne odstúpil

Londýn 12. novembra (TASR) - Vedúci charitatívnej organizácie britského princa Charlesa niekoľko týždňov po svojom dočasnom odstúpení z funkcie definitívne rezignoval. Michael Fawcett bol výkonným riaditeľom nadácie The Prince's Foundation.



Dôvodom jeho odchodu je kauza, ktorá sa v septembri prevalila v ostrovných médiách. Fawcett údajne vybavoval pre istého saudskoarabského podnikateľa britské občianstvo a čestný titul výmenou za to, že milionár prispeje obrovskými sumami peňazí na projekty princovej nadácie. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



The Prince's Foundation pomáha ľuďom bez práce vrátiť sa na pracovný trh, prípadne ich podporuje v zakladaní svojich vlastných malých firiem.



"Michael Fawcett odstúpil zo svojho postu výkonného riaditeľa The Prince's Foundation," uviedla nadácia v krátkom, jednovetovom stanovisku.



Exriaditeľ bol do čela nadácie vymenovaný v roku 2018 po reorganizácii Charlesových charitatívnych organizácií. V roku 2003 čelil obvineniam "z finančného pochybenia pri predaji nechcených kráľovských darov", pripomenula AFP. V tejto súvislosti bol však Fawcett zbavený obvinení.



Ešte predtým desaťročia pôsobil ako osobný komorník princa Charlesa. Podľa britských médií bol verným služobníkom, ktorý pomáhal princovi s obliekaním sa a dokonca mu údajne aplikoval zubnú pastu na kefku pred čistením zubov. Sám Charles raz povedal, že sa "vie zaobísť bez kohokoľvek, okrem Michaela (Fawcetta)," uviedla AFP.