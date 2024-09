Šéf ČHMÚ: Kritické obdobie sa začne v piatok, vyvrcholí najmä v sobotu

Praha 12. septembra (TASR) - Kritické obdobie v súvislosti s hroziacimi extrémnymi zrážkami a povodňami v ČR sa začne podľa riaditeľa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Marka Riedera v piatok a vyvrcholí predovšetkým v sobotu. Niektoré územia v súčasnosti už hlásia prekračovanie povodňových stupňov. Povedal to vo štvrtok po zasadnutí Ústrednej povodňovej komisie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Nie je to tak, že by v tejto chvíli dochádzalo k nejakým dramatickým situáciám, avšak už postupne dochádza k prekračovaniu jednotlivých stupňov povodňových aktivít," povedal Rieder. Potvrdil to generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru (HZS) ČR Vladimír Vlček, podľa ktorého už na niektorých miestach vyhlásili druhý povodňový stupeň.



Podľa ministra životného prostredia Petra Hladíka, ktorý je zároveň predsedom Ústrednej povodňovej komisie, sa ČR začala na povodne pripravovať včas. "Väčšina preventívnych opatrení už je urobená alebo ľudia vedia, kedy by s nimi mali začať," povedal. Ako príklad uviedol čistenie korýt vodných tokov, preverovanie priechodnosti mostov či kanalizačných vpustí a podobne.



Ľuďom odporučil, aby využili obdobie pred povodňami na prípravu a aby od piatkového večera obmedzili alebo vôbec nevstupovali do lesov a parkov, lebo tam hrozí pád stromov. Dodal, že štátny rozpočet počíta s krízovými situáciami a sú v ňom na ne vyhradené financie.



Minister vnútra Vít Rakušan podotkol, že vláda chce byť opatrná. "V tejto chvíli nechceme šíriť strach a zbytočnú paniku. Budeme radi, ak sa finálne predikcie, ktoré sú však vážne, ukážu ako nie úplne presné a situácia bude lepšia. Ale po skúsenostiach z rokov 1997 a 2002, keď lokálna sféra bola mnohokrát na situáciu nepripravená, sme sa rozhodli byť opatrnejší," vysvetlil aktuálny postup a prípravné opatrenia.



Hasiči podľa jeho slov už pripravujú vrecia s pieskom, posilňujú kapacity operačných stredísk a aktivizuje sa tiež sieť dobrovoľných hasičov. Na väčšiu záťaž sa pripravuje aj polícia. "Zatiaľ v žiadnej krízovej situácii nie sme, aj my za ministerstvo vnútra sme v prípravnej fáze a dúfame, že nasadenie našich síl nebude potrebné v takej miere, ako sa obávame," dodal Rakušan.



Ústredná povodňová komisia opäť zasadne v piatok popoludní. Dopoludnia sa na preventívnom zasadnutí zíde Ústredný krízový štáb, ktorý zvolal premiér Petr Fiala.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)