Šéf CIA hovoril v Moskve o ruských hackeroch

Moskva/Washington 4. novembra (TASR) - Šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns sa počas ojedinelej návštevy Moskvy, počas ktorej sa stretol s vysoko postavenými zástupcami bezpečnostných zložiek, venoval téme ruských kybernetických útokov. Agentúre Reuters to potvrdili tri nemenované zdroje.



Burnsova tohtotýždňová cesta do Moskvy nasledovala po júnovom stretnutí v Ženeve, počas ktorého americký prezident Joe Biden naliehal na šéfa Kremľa Vladimira Putina, aby zasiahol proti skupinám počítačových hackerov útočiacich na firmy a infraštruktúru v USA. Moskva verejne súhlasila s vypátraním kybernetických zločincov, napísal Reuters.



"Počítačová bezpečnosť bola jednou z hlavných tém (rozhovorov)," povedal agentúre zdroj blízky ruskej Federálnej bezpečnostnej službe (FSB). Burns počas stretnutia údajne predložil dôkazy o zapojení ruských hackerov do viacerých útokov. Tieto informácie potvrdil aj zdroj z prostredia amerických tajných služieb.



Burnsova cesta do Moskvy svedčí podľa Reuters o tom, že USA a Rusko chcú aj napriek vzájomnej nedôvere udržať dialóg. Stretnutie sa uskutočnilo na základe iniciatívy americkej strany. Burns spolu s delegáciou pricestoval na dvojdňovú návštevu Ruska na základe poverenia šéfa Bieleho domu.