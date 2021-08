Šéf CIA navštívil Izrael na pozadí napätých vzťahov s Iránom

Jeruzalem 10. augusta (TASR) - Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns pricestoval v utorok na návštevu Izraela. Zúčastní sa tam na rokovaniach o Iráne - spoločnom nepriateľovi židovského štátu i USA -, a to v čase, keď narastajúce napätie zatieňuje rozhovory o obnove kľúčovej jadrovej dohody s Teheránom, informovala tlačová agentúra AFP.



Hovorca izraelského premiéra Naftaliho Bennetta neposkytol žiadne podrobnosti k programu rokovania šéfa CIA v Izraeli. Webový spravodajský portál Walla News však napísal, že Burns bude s Bennettom a so svojím izraelským náprotivkom - riaditeľom Mosadu Davidom Barneaom - hovoriť o iránskom jadrovom programe a aktivitách Iránu v blízkovýchodnom regióne.



Nemenovaný palestínsky predstaviteľ oznámil, že Burns pocestuje aj do mesta Ramalláh v Izraelom okupovanom Predjordánsku, kde bude rokovať s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom a šéfom Palestínskych bezpečnostných služieb (PSS) Madžídom Farádžom.



Burnsova návšteva prichádza v čase "tieňovej vojny", ako analytici označujú eskaláciu útokov na námorné plavidlá, ktoré sú spájané s Iránom a Izraelom, píše AFP.



Na ropný tanker MT Mercer Street, prevádzkovaný Izraelom riadenou spoločnosťou Zodiac Maritime, v júli pri pobreží Ománu zaútočilo bezpilotné lietadlo. O život prišli dvaja členovia posádky; Brit a Rumun.



Ministri zahraničných vecí krajín zoskupenia G7 v piatok obvinili z tohto útoku Irán. Spravili tak na základe výsledkov vyšetrovania americkej armády. Teherán obvinenie odmieta.



Burns (65), kariérny diplomat, zohral kľúčovú úlohu pri zmierení Spojených štátov a Iránu, ktoré v roku 2015 viedlo k uzavretiu tzv. jadrovej dohody medzi Iránom a svetovými mocnosťami, pripomína AFP. Bývalý prezident USA Donald Trump so silnou podporou Izraela v roku 2018 od tejto dohody odstúpil a obnovil sankcie voči Iránu.



Administratíva jeho nástupcu v Bielom dome Joea Bidena absolvovala s Teheránom množstvo nepriamych rozhovorov o návrate k predmetnej dohode.