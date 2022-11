Šéf CIA navštívil Kyjev, varoval Moskvu, aby nepoužila jadrové zbrane

Washington/Ankara/Kyjev 16. novembra (TASR) - Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns sa v utorok stretol v ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a s najvyššími predstaviteľmi tamojších tajných služieb a poinformoval ich o svojom varovaní adresovanom Moskve, aby nepoužila jadrové zbrane. Uviedol to nemenovaný predstaviteľ USA, na ktorého sa v stredu odvolala tlačová agentúra AFP.



Burns odcestoval do Kyjeva v utorok, deň po svojich rozhovoroch v Ankare so šéfom ruskej rozviedky (SVR RF) Sergejom Naryškinom o vojne na Ukrajine a o vyhrážkach Moskvy, že na obranu svojich záujmov použije taktické jadrové zbrane.



Išlo o osobné stretnutie amerických a ruských predstaviteľov na najvyššej úrovni od začiatku vojny. Burns tlmočil Naryškinovi dôrazné varovanie "pred následkami použitia jadrových zbraní Ruskom a upozornil ho na riziko zhoršenia strategickej stability", ako uvádza Biely dom v pondelkovom oznámení.



Potom Burns odcestoval z Ankary na Ukrajinu a informoval Zelenského aj svojich ukrajinských kolegov o rozhovoroch s Naryškinom. Zároveň znovu uistil Kyjev o podpore Spojených štátov vo vojne, ktorú vyvolalo Rusko, povedal nemenovaný predstaviteľ agentúre AFP.



Pondelkové vyhlásenie zdôrazňuje, že Burns na stretnutí s Naryškinom "neviedol žiadny druh vyjednávania".



"Nediskutoval o urovnaní vojny na Ukrajine," dodalo vyhlásenie.



Burns bol v Kyjeve práve v deň, keď ruské sily spustili masívnu vlnu raketových útokov na ciele po celej Ukrajine vrátane hlavného mesta Kyjev.



Uvedený nemenovaný predstaviteľ však dodal, že Burns bol v čase raketových útokov v bezpečí v objekte amerického veľvyslanectva a teraz už z Kyjeva odišiel.