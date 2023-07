Šéf CIA: Ozbrojená vzbura ukazuje škody, ktoré Putin spôsobil Rusku

Londýn 2. júla (TASR) – Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns v sobotu uviedol, že ozbrojená vzbura lídra žoldnierov Jevgenija Prigožina bola výzvou pre ruský štát, ktorá ukázala korozívny účinok vojny prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Putin tento týždeň poďakoval armáde a bezpečnostným zložkám za to, že odvrátili niečo, čo podľa jeho slov mohlo prerásť do občianskej vojny. Vzburu prirovnal k chaosu, ktorý Rusko uvrhol do dvoch revolúcií v roku 1917.



Prigožin mesiace otvorene kritizoval najvyšších ruských vojenských predstaviteľov, pričom používal rôzne hrubé slová, čo šokovalo popredných predstaviteľov Ruska, no Putin na to verejne nereagoval, píše Reuters.



Burns, ktorý v rokoch 2005 – 2008 pôsobil ako veľvyslanec USA v Moskve, označil už spustenie vojny proti Ukrajine za strategickú chybu Ruska, ktorá odhalila jeho vojenskú slabosť a poškodila ruskú ekonomiku na celé roky.



Nespokojnosť s vojnou v Rusku vytvára podľa Burnsa výnimočnú príležitosť verbovať špiónov. "Naskytne sa len raz za generáciu a my (v CIA) ju nemienime premárniť," vyhlásil.