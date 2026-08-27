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ŠÉF CIA V MOSKVE: Médiá zverejnili dôvod jeho návštevy
Vopred neohlásenú cestu, ktorá sa uskutočnila v utorok, potvrdili USA a Rusko až nasledujúci deň.
Autor TASR
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Washington 27. augusta (TASR) - Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe počas svojej návštevy v Moskve varoval ruských predstaviteľov, aby z dôvodu patovej situácie vo vojne na Ukrajine neeskalovali konflikt s členskými krajinami NATO v Pobaltí. S odvolaním sa na dvoch predstaviteľov oboznámených s návštevou o tom v noci na štvrtok informoval magazín Politico.
Vopred neohlásenú cestu, ktorá sa uskutočnila v utorok, potvrdili USA a Rusko až nasledujúci deň. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že šéf CIA v Moskve nadväzoval kontakty medzi spravodajskými službami, ale že s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa nestretol.
Cieľom návštevy bolo podľa jedného zo zdrojov Politica predovšetkým varovať Rusko, aby sa zdržalo akýchkoľvek krokov proti Estónsku, Litve a Lotyšsku, ktoré by mohli viesť k eskalácii napätia.
Aj Denník The Wall Street Journal v noci na štvrtok napísal, že Ratcliffe v Moskve varoval pred útokom na krajiny NATO.
Americký prezident Donald Trump poprel špekulácie, že by riaditeľ CIA cestoval do Moskvy v snahe presvedčiť Putina, aby sa nepokúsil otestovať reakciu NATO alebo zaútočiť na Britániu, ktorá sa tento týždeň zaviazala posilniť svoju podporu Ukrajine. Šéf Bieleho domu ale pripustil, že návšteva sa týkala ukončenia vojny na Ukrajine.
Estónske a litovské veľvyslanectvá v USA sa odmietli k správe Politica vyjadriť. Lotyšská ambasáda na žiadosť nereagovala.
Okrem toho však Ratcliffe podľa bruselského magazínu vyzval Rusko, aby obmedzilo svoju ekonomickú a ekonomickú podporu Iránu, ktorý je od konca februára vo vojne s USA.
Šéf CIA podľa známych informácií navštívil ruskú metropolu prvýkrát za Trumpovej vlády. Koncom roka 2021, keď bol prezidentom USA Joe Biden, prišiel do Moskvy vtedajší riaditeľ CIA William Burns, aby Rusko varoval pred útokom na susednú Ukrajinu. Napriek tomu sa približne o tri mesiace na Putinov pokyn ruská invázia začala.
Rusko podľa Politica v posledných týždňoch opakovane pohrozilo členským štátom NATO podporujúcim Ukrajinu. Napríklad Britániu, ktorá poskytla Ukrajine utajované informácie potrebné na výrobu rakiet dlhého doletu SCALP, obvinilo, že „prilieva olej do ohňa“.
Vopred neohlásenú cestu, ktorá sa uskutočnila v utorok, potvrdili USA a Rusko až nasledujúci deň. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že šéf CIA v Moskve nadväzoval kontakty medzi spravodajskými službami, ale že s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa nestretol.
Cieľom návštevy bolo podľa jedného zo zdrojov Politica predovšetkým varovať Rusko, aby sa zdržalo akýchkoľvek krokov proti Estónsku, Litve a Lotyšsku, ktoré by mohli viesť k eskalácii napätia.
Aj Denník The Wall Street Journal v noci na štvrtok napísal, že Ratcliffe v Moskve varoval pred útokom na krajiny NATO.
Americký prezident Donald Trump poprel špekulácie, že by riaditeľ CIA cestoval do Moskvy v snahe presvedčiť Putina, aby sa nepokúsil otestovať reakciu NATO alebo zaútočiť na Britániu, ktorá sa tento týždeň zaviazala posilniť svoju podporu Ukrajine. Šéf Bieleho domu ale pripustil, že návšteva sa týkala ukončenia vojny na Ukrajine.
Estónske a litovské veľvyslanectvá v USA sa odmietli k správe Politica vyjadriť. Lotyšská ambasáda na žiadosť nereagovala.
Okrem toho však Ratcliffe podľa bruselského magazínu vyzval Rusko, aby obmedzilo svoju ekonomickú a ekonomickú podporu Iránu, ktorý je od konca februára vo vojne s USA.
Šéf CIA podľa známych informácií navštívil ruskú metropolu prvýkrát za Trumpovej vlády. Koncom roka 2021, keď bol prezidentom USA Joe Biden, prišiel do Moskvy vtedajší riaditeľ CIA William Burns, aby Rusko varoval pred útokom na susednú Ukrajinu. Napriek tomu sa približne o tri mesiace na Putinov pokyn ruská invázia začala.
Rusko podľa Politica v posledných týždňoch opakovane pohrozilo členským štátom NATO podporujúcim Ukrajinu. Napríklad Britániu, ktorá poskytla Ukrajine utajované informácie potrebné na výrobu rakiet dlhého doletu SCALP, obvinilo, že „prilieva olej do ohňa“.