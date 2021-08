Šéf CIA William Burns sa v Kábule stretol so spoluzakladateľom Taliban

Washington 24. augusta (TASR) - Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns pricestoval v pondelok do afganského hlavného mesta Kábul, kde sa stretol so spoluzakladateľom militantného hnutia Taliban mullom Abdalom Ghaním Barádarom. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa.



O utajovanom stretnutí Burnsa s Barádarom ako prvý informoval denník The Washington Post. Túto informáciu následne pre AP potvrdil predstaviteľ, ktorý prehovoril pod podmienkou anonymity. Podrobnosti o priebehu tohto stretnutia neboli bezprostredne známe.



Samotná CIA odmietla záležitosť komentovať, informovala stanica NBC News.



Taliban po rýchlej ofenzíve prevzal moc v Afganistane v polovici augusta a USA a ich spojenci sa naliehavo snažia evakuovať desaťtisíce ľudí z krajiny pred 31. augustom, ktorý prezident USA Joe Biden stanovil pre úplný odsun amerických síl z Afganistanu.



Európska únia a Británia tvrdia, že do tohto termínu nebude možné dostať z krajiny všetkých, ktorí majú byť evakuovaní. Biden je tak pod tlakom na predĺženie tejto lehoty. Taliban však varoval, že by to malo svoje "dôsledky".