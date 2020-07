Šéf čínskeho CDC si dal vpichnúť experimentálnu vakcínu

Peking 28. júla (TASR) - Šéf čínskeho Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Kao Fu v utorok vyhlásil, že si dal injekciou vpichnúť experimentálnu očkovaciu látku proti novému koronavírusu a snaží sa tak presvedčiť verejnosť, aby ho nasledovala, keď už bude vakcína schválená. V utorok to napísala tlačová agentúra AP.



"Chcem vám prezradiť tajomstvo: mám vpichnutú jednu z vakcín," povedal virológ a imunológ Kao Fu v nedeľu na webinári (seminári na webe), ktorý organizovala Alibaba Health, odnož gigantického čínskeho online obchodu, a americký vydavateľ vedeckých časopisov Cell Press. "Dúfam, že zaúčinkuje," dodal Kao Fu.



Tlačová agentúra Associated Press (AP) tento mesiac informovala, že štátom vlastnená čínska spoločnosť dala v marci svojim zamestnancov vpichnúť dávku experimentálnej vakcíny, ešte skôr, ako testovanie na ľuďoch schválila vláda - tento krok vyvolal medzi niektorými odborníkmi znepokojenie z etiky takéhoto správania.



Kao Fu neuviedol, kedy alebo za akých okolností si dal vstreknúť sľubnú vakcínu, a nevysvetlil ani to, či dávku dostal v rámci vládou schváleného testovania na ľuďoch. Na otázky neodpovedal.



Jeho vyhlásenie len zdôraznilo obrovské úsilie Číny, ktorá súťaží s americkými a britskými spoločnosťami, kto bude mať prvý účinnú vakcínu, ktorá pomôže ukončiť pandémiu nového druhu koronavírusu - bude to nielen vedecký, ale aj politický triumf.



Čína sa stavia do pozície silného súpera. Osem z takmer 20 prípadných očkovacích látok vo svete, ktoré sú v rôznych fázach testovania na ľuďoch, je z Číny - je to najviac spomedzi všetkých krajín.



Kao Fu odmietol povedať, ktorú z vakcín si dal vpichnúť. Vysvetlil, že nechce byť vnímaný ako človek, ktorý "propaguje" výrobok konkrétnej firmy.