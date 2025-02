Šéf čínskej diplomacie: Otvára sa priestor pre mier na Ukrajine

Peking 21. februára (TASR) - Čína podporuje všetky snahy o mierové urovnanie vojny na Ukrajine, a to vrátane nedávneho "konsenzu" dosiahnutého medzi Spojenými štátmi a Ruskom, vyhlásil vo štvrtok šéf čínskej diplomacie Wang I na ministerskom summite skupiny G20 v Johannesburgu. Čína si podľa jeho slov uvedomuje, že vzniká príležitosť na dosiahnutie mieru, píše TASR podľa agentúry AFP.



Americká a ruská delegácia sa v utorok na rokovaniach v Saudskej Arábii dohodli na vytvorení tímov, ktoré budú rokovať o spôsobe ukončenia vojny na Ukrajine. Tá sa od februára 2022 bráni invázii ruských síl.



"Čína berie na vedomie, že výzvy na mierové rozhovory v poslednom čase pribúdajú a otvára sa priestor pre mier," uvádza sa vo Wangovom prejave na summite G20, ktorý zverejnilo čínske ministerstvo zahraničných vecí. Peking podľa diplomata dúfa, že všetky strany zapojené do konfliktu dokážu dospieť k "udržateľnému a trvalému riešeniu, ktoré zohľadňuje záujmy ostatných".



Čína sa podľa agentúry Reuters týmto spôsobom postavila za iniciatívu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa snaží uzavrieť dohodu s Ruskom o zastavení bojov na Ukrajine. AFP napísala, že Trump chce konflikt vyriešiť urýchlene, zatiaľ čo Rusko vníma jeho pôsobenie ako šancu na získanie ústupkov.



Niektorí pozorovatelia stretnutie zástupcov USA a Ruska v Rijáde vnímajú ako diplomatický úspech Moskvy, ktorú sa predchádzajúca americká administratíva Joea Bidena pokúšala izolovať. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj schôdzku americko-ruskej delegácie kritizoval pre neúčasť Kyjeva.



Peking sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu snaží prezentovať ako neutrálna strana konfliktu, zostáva však blízkym politickým i hospodárskym spojencom Moskvy. Západné štáty vrátane USA Ukrajinu podporujú a Čínu kritizujú za to, že ťaženie Ruska odmieta odsúdiť, doplnila AFP.