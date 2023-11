Čínsky minister: Peking môže pomôcť obnoviť mier na Blízkom východe

Peking 20. novembra (TASR) - Čína je ochotná spolupracovať "na obnove mieru na Blízkom východe", vyhlásil v pondelok čínsky minister zahraničných vecí Wang I. Medzinárodné spoločenstvo zároveň vyzval na zastavenie "humanitárnej katastrofy" v Pásme Gazy. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Poďme spolupracovať na urýchlenom upokojení situácie v Pásme Gazy a na čo najskoršom obnovení mieru na Blízkom východe," uviedol Wang na stretnutí s ministrami zahraničných vecí palestínskej samosprávy, Saudskej Arábie, Jordánska, Egypta a Indonézie, ako aj generálnym tajomníkom Organizácie islamskej spolupráce (OIC), ktorí pricestovali do Pekingu.



"V Pásme Gazy sa odohráva humanitárna katastrofa... Situácia v Pásme Gazy ovplyvňuje všetky krajiny na svete, spochybňuje schopnosť ľudí rozlišovať dobro od zla aj celú podstatu ľudskosti. Medzinárodné spoločenstvo musí urýchlene konať a prijať opatrenia, ktoré zabránia šíreniu tejto tragédie," vyhlásil zároveň Wang.



Podľa izraelských úradov zabili militanti z palestínskeho hnutia Hamas a ďalších skupín po vpáde do Izraela zo 7. októbra približne 1200 ľudí, pričom ďalších zhruba 240 osôb zajali ako rukojemníkov a odvliekli do Pásma Gazy. Ministerstvo zdravotníctva v Gaze ovládané Hamasom uvádza, že od začiatku konfliktu prišlo v tejto enkláve o život 12.300 ľudí.



Po vypuknutí vojny čínski predstavitelia vrátane ministra zahraničných vecí vyzvali na okamžité prímerie. Čína podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu.