Šéf čínskej diplomacie Wang I bude štyri dni v Rusku

Peking/Moskva 18.septembra (TASR) — Čínsky minister zahraničných vecí Wang I navštívi v dňoch 18. - 21. septembra Rusko, kde bude rokovať o bezpečnostných otázkach. Podľa agentúry AFP to v pondelok oznámil rezort čínskej diplomacie.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že Wang I pricestuje do Ruska na pozvanie tajomníka Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolaja Patruševa a zúčastní sa na 18. kole čínsko-ruských konzultácií o strategickej bezpečnosti.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová predtým oznámila, že šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov bude rokovať s Wang Im 18. septembra v Moskve.



Rusko a Bielorusko navštívil v auguste čínsky minister obrany Li Šang-fu a vyzval na užšiu vojenskú spoluprácu týchto krajín.



S Wang Im rokoval cez víkend na Malte poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.



Čína a Rusko sú strategickými spojencami. Obe krajiny často vyzdvihujú partnerstvo "bez hraníc" a hospodársku a vojenskú spoluprácu. Ich vzťahy sa ešte viac utužili po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári minulého roka, ktorú Čína otvorene neodsúdila.



V marci čínsky prezident Si Ťin-pching navštívil Moskvu, kde vyhlásil, že vzťahy medzi oboma krajinami vstupujú do novej éry.