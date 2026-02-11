Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
< sekcia Zahraničie

Šéf čínskej diplomacie Wang I bude rokovať v Budapešti so Szijjártóom

.
Na snímke maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Foto: TASR- Ladislav Vallach

Szijjártó pripomenul, že v uplynulých vyše 11 rokoch sa stretli osobne už 24-krát, pričom v tomto roku ide o prvú návštevu čínskeho ministra zahraničných vecí v Európe.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 11. februára (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I bude v stredu v Budapešti rokovať so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom. S odvolaním sa na server MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Szijjártó pripomenul, že v uplynulých vyše 11 rokoch sa stretli osobne už 24-krát, pričom v tomto roku ide o prvú návštevu čínskeho ministra zahraničných vecí v Európe.

„Maďarsko je prvou európskou krajinou, ktorú Wang I v roku 2026 navštívi, čo jasne ukazuje dôležitosť, ktorú Čína prikladá spolupráci medzi Maďarskom a Čínou,“ dodal maďarský minister.

Podľa Szijjártóa čínske spoločnosti priniesli do Maďarska v roku 2025 najviac investícií a v minulom roku bolo Maďarsko európskou destináciou číslo jeden pre čínske investície.

Zdôraznil, že čínske spoločnosti prinášajú do Maďarska ultramoderné technológie a vytvárajú najmodernejšie pracovné miesta, preto je v záujme Maďarska ďalej rozvíjať maďarsko-čínsku hospodársku a obchodnú spoluprácu.

„Je dôležité, že aj Číňania posilňujú mierový tábor, spolu s Číňanmi sme členmi skupiny Priatelia mieru. Veľmi si vážime mierové úsilie Číny a spoločne bojujeme za to, aby konečne nastal mier u našich susedov, na Ukrajine,“ dodal maďarský minister.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 11. februára

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident: O. Šimko svojím životom symbolizoval odvahu i dôstojnosť

POLÍCIA VYZÝVA: Príďte si pre svoju päťstoeurovku, je pravá