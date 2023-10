Šéf čínskej diplomacie Wang I rokoval s ruským kolegom Lavrovom

Peking 16. októbra (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I sa v pondelok v Pekingu stretol so svojím ruským kolegom Sergejom Lavrovom. Vyplýva to zo záberov, ktoré zverejnilo ruské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Obaja ministri sa stretli pred očakávanou návštevou ruského prezidenta Vladimira Putina v Číne.



V Pekingu sa v utorok začína v poradí tretie fórum čínskej ekonomickej iniciatívy Jeden pás, jedna cesta. Jeho účastníkmi budú predstavitelia 130 krajín vrátane Putina či maďarského premiéra Viktora Orbána.



Návšteva Číny má byť pre Putina druhou zahraničnou cestou od marca, keď naňho vydal zatykač Medzinárodný trestný súd (ICC) za nezákonnú deportáciu ukrajinských detí do Ruska a na území členských krajín ICC mu hrozí zatknutie.



Šéf Kremľa minulý týždeň navštívil Kirgizsko, ktoré však rovnako ako Čína neratifikovalo Rímsky štatút - zmluvu, ktorá zaväzuje členov ICC dodržiavať jeho rozhodnutia.