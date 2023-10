Šéf čínskej diplomacie Wang I vyzval Izrael a Hamas na prímerie

Peking 16. októbra (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v pondelok vyzval na prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. O situácii na Blízkom východe diskutoval v Pekingu so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Bezpečnostná rada OSN musí konať a hlavné mocnosti by mali zohrávať aktívnu úlohu," povedal počas stretnutia. Podľa jeho slov je na zabránenie ďalšej humanitárnej katastrofy "nevyhnutné prímerie, aby sa obe strany vrátili k rokovaciemu stolu".



Rusko a Čína ako stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN tvrdia, že jadrom konfliktu v Izraeli je nedostatok spravodlivosti pre Palestínčanov, píše Reuters.



Palestínčania žiadajú vytvorenie vlastného štátu na území Západného brehu Jordánu a pásma Gazy, ktorého hlavným mestom by bol Východný Jeruzalem - tieto územia obsadil Izrael v roku 1967 v Šesťdňovej vojne po agresívnom útoku svojich arabských susedov.



Moskva odsúdila násilie voči Židom aj Palestínčanom, no ruský prezident Putin opakovane kritizuje Spojené štáty za ich chybný prístup k záležitosti, ktorý podľa neho ignoroval vznik nezávislého štátu pre Palestínčanov.



Lavrov a Wang sa stretli pred očakávanou návštevou Putina v Číne a diskutovali o "širokej škále medzinárodných a regionálnych otázok vrátane výrazne zhoršenej situácie na Blízkom východe", uviedla ruská diplomacia.



Obaja ministri hovorili aj o vojne na Ukrajine a snahe vyriešiť ju prostredníctvom "politických a diplomatických metód", dodalo ministerstvo.