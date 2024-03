Šéf čínskej diplomacie začal návštevu Nového Zélandu a Austrálie

Wellington 18. marca (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I sa v pondelok stretol so svojím novozélandským kolegom Winstonom Petersom v rámci cesty po Novom Zélande a Austrálii. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Peters, ktorý je zároveň vicepremiérom, najvyššieho čínskeho diplomata privítal v novozélandskom hlavnom meste Wellington.



"Od nášho ostatného stretnutia došlo k niekoľkým významným udalostiam - v neposlednom rade k celosvetovej pandémii, ktorá ovplyvnila obe naše krajiny," povedal Peters. Počas pobytu vo Wellingtone sa Wang I stretne aj s premiérom Christopherom Luxonom a ministrom obchodu Toddom McClayom.



Wang I je najvyššie postaveným čínskym politikom, ktorý navštívil Nový Zéland od svojej vlastnej návštevy v roku 2017.



Nový Zéland má silné hospodárske vzťahy s Čínou a v roku 2008 ako prvá rozvinutá krajina podpísal s Pekingom bilaterálnu dohodu o voľnom obchode.



"Čína sa teší na spoluprácu s oboma krajinami s cieľom naplniť spoločné dohovory medzi lídrami, posilniť strategickú komunikáciu, prehĺbiť vzájomnú dôveru, pokročiť vo výmenách a spolupráci, podporiť stabilný a trvalý rast komplexného strategického partnerstva medzi Čínou a Novým Zélandom, a Čínou a Austráliou, a prispieť k mieru, stabilite a prosperite vo svete," uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin.



Wang I v stredu pricestuje do austrálskeho hlavného mesta Canberra, kde sa stretne s rezortnou kolegyňou Penny Wongovou. Ich dialóg by sa mal okrem iných vecí týkať najmä prípadu Austrálčana Yang Hengjuna. Vo februári ho na neverejnom súdnom procese v Číne odsúdili za špionáž na trest smrti s dvojročným odkladom.



Na programe bude aj zrušenie zostávajúcich obchodných ciel, ktoré Čína zaviedla v roku 2020. Sú všeobecne vnímané ako trest za to, že predchádzajúca austrálska vláda prijala zákony zakazujúce skryté zahraničné zasahovanie do domácej politiky: z bezpečnostných dôvodov zakázala čínskemu gigantu Huawei zaviesť austrálsku sieť 5G a vyzvala na nezávislé vyšetrovanie covidovej pandémie.



Pre obchodné clá miestna ekonomika prišla o približne 13 miliárd USD. Odvtedy boli zrušené na väčšinu tovarov okrem vína, homárov a niektorých produktov z bitúnkov.