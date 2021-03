Šéf ČMKOS Josef Středula zvažuje kandidatúru na prezidenta

Praha 10. marca (TASR) - Predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOS) Josef Středula zvažuje kandidatúru na prezidenta ČR. Informoval o tom v stredu webový spravodajský portál Novinky.cz.



"Zvažujem to," potvrdil Středula, ktorý stojí na čele najsilnejších odborov v krajine od roku 2014.



Na rozhodnutie je podľa neho však ešte dostatok času. Ako zásadnú pritom označil podporu zo strany ľudí. "Je to priama voľba, takže ide o názor ľudí. Ten je v tejto súvislosti dôležitý. Myslím si, že to (čo si myslia), budú ľudia dávať postupne najavo," doplnil Středula.



Zároveň podotkol, že ak by podporu cítil, jeho úvahy nad možnou kandidatúrou by ešte zosilneli.



Středula sa stal ako odborový predák v posledných týždňoch častým kritikom vládnych opatrení proti pandémii ochorenia COVID-19; vadí mu najmä chýbajúca uzávera priemyslu.



Vládny kabinet dal podľa neho prednosť ekonomickým záujmom pred ochranou občanov. Český premiér Andrej Babiš v reakcii uviedol, že je Středula odtrhnutý od reálneho života firiem a nie je skutočným reprezentantom zamestnancov.



Medzi najväčšími favoritmi na budúceho prezidenta v decembri patril podľa bookmakerov práve predseda vlády Babiš či senátor Pavel Fischer, kandidát z roku 2018.



Pokiaľ ide o bývalých adeptov na post hlavy štátu, kandidatúru potvrdil aj senátor Marek Hilšer a špekuluje sa aj o senátorovi Jiřím Drahošovi, ktorý sa vo voľbách v roku 2018 dostal do druhého kola.



Ako o ďalších možných uchádzačoch sa v poslednej dobe hovorí napríklad aj o bývalom českom prezidentovi Václavovi Klausovi, eurokomisárke Věre Jourovej alebo Miroslavovi Kalouskovi, ktorý v januári zložil poslanecký mandát za stranu TOP 09. Kandidatúru nevylúčil ani bývalý predseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel.



Ďalšie prezidentské voľby sa budú v Česku konať v januári 2023, kedy sa skončí po piatich rokoch mandát Milošovi Zemanovi, ktorý už znova kandidovať nemôže.