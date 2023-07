Šéf COP28: Spaľovanie fosílnych palív nahradí dostatok zelenej energie

Brusel 14. júla (TASR) - Fosílne palivá prestaneme spaľovať až vtedy, keď ich budeme vedieť nahradiť dostatkom zelenej energie. Vyhlásil to vo štvrtok Sultán Ahmad al-Džábir, predseda klimatického summitu COP28, ktorý sa uskutoční na prelome novembra a decembra v Dubaji. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Nemôžeme vypnúť dnešný energetický systém predtým, ako vybudujeme nový systém zajtrajška, ktorý bude vybavený zdrojmi s nulovými emisiami skleníkových plynov. Nechceme tým spôsobiť energetickú krízu," povedal pre agentúru AFP al-Džábir, ktorý je tiež šéfom štátnej ropnej spoločnosti ADNOC v Spojených arabských emirátoch (SAE).



Postupné znižovanie spotreby fosílnych palív je však podľa jeho slov "nevyhnutné". Al-Džábir dodal, že si je vedomý výziev krajín, ktoré požadujú, aby sa rozhodnutie o vyradení fosílnych palív prijalo už na novembrovej konferencii COP28, ale on sám nemá "čarovný prútik" na určenie toho, kedy sa tak stane.



AFP pripomína, že al-Džábir od svojho vymenovania za predsedu COP28 začiatkom tohto roka čelil silnej kritike pre údajný konflikt záujmov, ktorý vyplýva z jeho pozície vedúceho predstaviteľa v ropnom a plynárenskom priemysle.



Samotný al-Džábir kritiku odmieta a poukazuje na svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti klímy a na svoju úlohu šéfa vládnej spoločnosti Masdar, ktorá sa zaoberá obnoviteľnou energiou a ktorú zakladal.



V prejave pre ministrov životného prostredia a predstaviteľov z krajín EÚ, Číny, Brazílie či Spojených štátov al-Džábir vo štvrtok uviedol, že podujatie COP28 by malo priniesť aj medzinárodné ciele strojnásobenia obnoviteľných zdrojov energie, zdvojnásobenia úspor energie a výroby vodíka do roku 2030.



Konferencia OSN o zmene klímy COP28 bude v Dubaji prebiehať od 30. novembra do 12. decembra. Cieľmi sú pokrok v oblasti prechodu na obnoviteľné zdroje energie, pomoc najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva či zaistenie podpory všetkých krajín v oblasti ochrany klímy.