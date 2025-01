Šéf dánskej diplomacie: Žiadna krajina si len tak nemôže vziať Grónsko

Kodaň 21. januára (TASR) - Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen v utorok povedal, že žiadna krajina by nemala mať možnosť len tak prevziať inú. Reagoval tým na opätovné vyjadrenia nového amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že USA by mali prebrať kontrolu nad Grónskom, píše TASR podľa agentúry AFP.



Trump, ktorý sa v pondelok ujal úradu prezidenta USA, vyvolal začiatkom januára rozruch, keď odmietol vylúčiť vojenský nátlak s cieľom získať Grónsko aj Panamský prieplav pod kontrolu USA. Grónsko, ktoré ašpiruje na nezávislosť od Dánska, má dôležitý geostrategický význam a Spojené štáty tam majú vojenskú základňu.



"Pochopiteľne, nemôžeme mať svetový poriadok, v ktorom si krajiny, ak sú dostatočne veľké..., môžu len tak vziať, čo sa im zachce," povedal v utorok novinárom šéf dánskej diplomacie.



Hoci sa Trump vo svojom pondelňajšom inauguračnom prejave o Grónsku priamo nezmienil, novinári sa neskôr v Oválnej pracovni na túto tému vypytovali. "Grónsko je nádherné miesto, potrebujeme ho pre medzinárodnú bezpečnosť," odpovedal im americký prezident. "Som si istý, že Dánsko sa 'umúdri' - stojí ich to veľa peňazí, aby (Grónsko) udržiavali, aby si ho zachovali," dodal.



Lökke Rasmussen vyjadril v utorok spokojnosť s tým, že Trump v prejave Grónsko nezmienil ako svoju prioritu. Zároveň však podotkol, že "rétorika" nového prezidenta USA je stále rovnaká. Upozornil pritom na Trumpove ďalšie vyjadrenia o rozširovaní amerického územia.



Grónsky premiér Múte Egede zdôrazňuje, že Grónsko "nie je na predaj". Deklaroval však, že toto autonómne územie Dánska je otvorené obchodovaniu so Spojenými štátmi.