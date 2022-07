Šéf Demokratickej strany: Rusko môže zasiahnuť do volieb v Taliansku

Moskva 26. júla (TASR) - Líder talianskej stredoľavej Demokratickej strany (PD) Enrico Letta v pondelok varoval, že Rusko by sa mohlo pokúsiť zasiahnuť do septembrových parlamentných volieb v Taliansku šírením klamlivých správ na sociálnych sieťach podporujúcich proruské politické strany. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Letta, ktorého strana podľa prieskumov verejnej mienky zaostáva za pravicovou alianciou, vyzval talianske spravodajské služby a orgány EÚ bojujúce proti dezinformáciám, aby monitorovali dvojmesačnú predvolebnú kampaň a zabránili vonkajším vplyvom. Ako povedal, toto varovanie vyslovuje nielen pre dobro Talianska, ale aj pre dobro Európy.



Letta, ktorý bol talianskym premiérom v rokoch 2013-14, svoje obavy nepodložil nijakými dôkazmi o tom, že by sa Moskva chystala zasahovať do predčasných volieb v Taliansku, ktoré sa budú konať 25. septembra.



Reuters približuje, že dvaja hlavní oponenti Lettovej PD - Vpred Taliansko (Forza Italia) expremiéra Silvia Berlusconiho a pravicová Liga Mattea Salviniho, majú tradične blízke vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Hoci Berlusconi aj Salvini odsúdili inváziu ruských síl na Ukrajinu, zároveň vyjadrili pochybnosti nad tým, prečo by mal Západ Kyjevu posielať zbrane.



Strana Liga záležitosť odmietla komentovať. Berlusconiho strana na žiadosť Reuters o vyjadrenie bezprostredne nereagovala.



Doterajší taliansky premiér Mario Draghi sa rozhodol odstúpiť minulý štvrtok po tom, čo sa tri veľké strany vládnej koalície – Vpred Taliansko, Liga a Hnutie piatich hviezd (M5S) – v stredu v Senáte nezúčastnili na hlasovaní o dôvere.



Draghi podal demisiu prvýkrát už týždeň predtým, avšak vtedy ju prezident Sergio Mattarella neprijal a požiadal ho, aby sa v parlamente pokúsil získať väčšiu podporu od poslancov.



Podľa aktuálnych prieskumov by voľby vyhral konzervatívny blok zahŕňajúci strany Vpred Taliansko, Liga a krajne pravicovú Bratia Talianska (Fratelli d'Italia). Posledná menovaná pritom na rozdiel od svojich spojencov zaujala proukrajinský postoj, pripomína Reuters s tým, že by získala takmer 24 percent hlasov a stala by sa najpopulárnejšou stranou pred PD, ktorú by podporilo 22,5 percenta voličov.