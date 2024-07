Šéf demokratov označil z volieb odstupujúceho Bidena za vlastenca

Washington 21. júla (TASR) - Líder demokratickej väčšiny v americkom Senáte Chuck Schumer označil prezidenta USA Joea Bidena za naozajstného vlastenca. Uviedol to v reakcii na Bidenovo oznámenie, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie za prezidenta USA.



"Joe Biden je nielen skvelým prezidentom a skvelým legislatívnym lídrom, ale je to skutočne úžasná ľudská bytosť. Jeho rozhodnutie, samozrejme, nebolo ľahké, ale opäť dal svoju krajinu, svoju stranu a našu budúcnosť na prvé miesto. Joe, dnešok ukazuje, že si skutočný vlastenec a veľký Američan," napísal Schumer v príspevku na sieti X citovanom agentúrou AFP.



Prvá dáma USA Jill Bidenová v reakcii na status svojho manžela klikla na sieti X na ikonku srdiečka. Ich vnučka Naomi napísala, že dnes môže byť len hrdá na svojho starého otca, ktorý "slúžil našej krajine celou svojou dušou a s bezkonkurenčnou cťou".



Biden predtým vo svojom príspevku na sieti X uviedol, že stiahne svoju kandidatúru na post prezidenta USA a nebude sa uchádzať o znovuzvolenie. Uviedol tiež, že podporuje viceprezidentku USA Kamalu Harrisovú ako nominantku Demokratickej strany do tohtoročných prezidentských volieb.



Biden súčasne oznámil, že zostane vo funkcii prezidenta USA a najvyššieho veliteľa ozbrojených síl USA do januára 2025, keď sa mu skončí funkčné obdobie. V statuse tiež avizoval, že tento týždeň sa prihovorí národu.