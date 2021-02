Šéf diplomacie EÚ Borrell stále plánuje navštevu Moskvy

Brusel 1. februára (TASR) - Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell napriek zásahom proti demonštrantom naďalej plánuje vo štvrtok pricestovať do Ruska a chce navštíviť uväzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného. Podľa agentúry AFP to povedal v pondelok hovorca Európskej komisie Peter Stano.



Borrellova návšteva sa uskutoční dva dni po tom, ako súd začne rozhodovať o tom, či sa podmienečný trest odňatia slobody v trvaní troch rokov a šiestich mesiacov, ktorý dostal Navaľnyj v roku 2014 v kauze Yves Rocher, zmení na nepodmienečný a odsedí si ho vo väzení.



Stano v súvislosťou s cestou potvrdil, že plány "stále platia", aj napriek výzvam niekoľkých členských štátov EÚ na jej zrušenie.



"Pokračujúce rozsiahle zadržiavanie a použitie sily proti ľuďom, ktorí sa v podstate snažia vyjadriť svoje politické názory, je neprijateľné," uviedol Stano.



Hovorca ďalej povedal, že "pokiaľ ide o Navaľného", sú "v kontakte s jeho tímom" s cieľom zistiť možnosti konania stretnutia. Pripustil, že so stretnutím budú musieť súhlasiť ruské orgány.



V nedeľu sa vo viac ako 100 ruských mestách konali nepovolené demonštrácie za prepustenie Navaľného a proti korupcii a svojvôli súdov. Podľa spravodajských portálov Meduza.io a OVD-Info polícia zadržala viac ako 5400 demonštrantov.



Navaľného zadržali 17. januára na moskovskom letisku po prílete do Ruska z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Z otravy viní 44-ročný Navaľnyj ruského prezidenta Vladimira Putina a tajnú službu FSB, ktorí však zodpovednosť za tento čin odmietajú.