Vysoká komisárka OSN apeluje na koniec násilia v Kazachstane

Ženeva/Brusel 6. januára (TASR) - Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová v súvislosti s masovými nepokojmi v Kazachstane, ktoré trvajú už niekoľko dní, vyzvala vo štvrtok všetky zúčastnené strany, aby upustili od násilia a usilovali sa o mierové riešenie. Informovala o tom agentúra AFP.



"Ľudia majú právo na pokojné protesty a slobodu vyjadrenia. Zároveň ale protestujúci - nech sú akokoľvek nahnevaní a s pocitom krivdy - by sa nemali uchýliť k násiliu voči ostatným," uviedla vo vyhlásení Bacheletová. Vyzvala tiež na prepustenie všetkých ľudí, ktorých polícia zadržala len za to, že uplatnili svoje právo na pokojný protest.



Bacheletová reagovala i na správy o údajnej štvrtkovej streľbe na protestujúcich v meste Alma-Ata, počas ktorej zrejme došlo i k obetiam na životoch. K smrteľnému použitiu sily, akým je nasadenie ostrej munície, by sa kazašské jednotky mali uchýliť len ako k poslednej možnosti, a to výlučne v prípade, že im hrozí smrť alebo vážne zranenie, pričom by malo ísť o nevyhnutné a úmerné konanie, ktoré sa bude riadiť princípmi medzinárodného práva.



Kazašských predstaviteľov Bacheletová vyzvala, aby okamžite obnovili a zaistili internetové služby, ktoré sú v pandemickej situácii nevyhnutne potrebné i pre núdzové zdravotnícke služby. "Vypnutie internetu, čo znamená obmedzenie prístupu ľudí k informáciám... nie je odpoveďou na krízu, ale predstavuje riziko podnecovania násilia a nepokojov," kritizovala.



Počas protestov došlo totiž v Kazachstane k rozsiahlym prerušeniam signálu mobilných operátorov, zablokovaniu online chatovacích služieb a k niekoľkohodinovým výpadkom internetu.



Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell vo štvrtok vyjadril "veľké znepokojenie" nad protestmi v Kazachstane, ktoré vyústili do násilností, a zdôraznil, že je potrebné ochrániť základné práva civilného obyvateľstva. Varoval tiež pred zapojením sa zahraničných vojenských síl do konfliktu v tejto stredoázijskej krajine. "(Ľudské) práva a bezpečnosť civilistov musia byť garantované. Vonkajšia vojenská pomoc prináša spomienky na situácie, ktorým sa treba vyhnúť," napísal Borrell na Twitteri.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v telefonáte so svojím kazašským rezortným kolegom Muchtarom Tleuberdim apeloval na "pokojné" vyriešenie situácie v Kazachstane, uviedla agentúra TASS. Spojené štáty podľa vyhlásenia rezortu diplomacie naďalej podporujú ústavné inštitúcie a slobodu médií v Kazachstane.



Počas protestov, ktoré sa začali uplynulú nedeľu v reakcii na zvýšenie cien skvapalneného ropného plynu (LPG), avšak v stredu vyústili do priamych zrážok demonštrantov s príslušníkmi poriadkových síl, bolo dosiaľ zadržaných 2298 osôb, napísali ruské tlačové agentúry Interfax a RIA Novosti s odvolaním sa na kazašské ministerstvo vnútra. Počet zabitých členov kazašských bezpečnostných síl vo štvrtok stúpol na 18 a počet zranených z ich radov na 748, dodalo ministerstvo.



Najhoršia situácia panuje v najväčšom meste Alma-Ata, kde ozbrojení muži obsadili a čiastočne zničili mnohé budovy štátnych úradov, finančných organizácií, televíznych a obchodných spoločností, uviedlo vo vyhlásení tamojšie ministerstvo vnútra. V provinciách na západe krajiny boli zablokované viaceré časti diaľnic a tiež jedna železničná trať, približuje AFP. "Policajné jednotky a Národná garda zintenzívnili hliadkovanie v regiónoch a rozostavili zátarasy," uviedol rezort vnútra.