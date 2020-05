Šéf diplomacie EÚ vyzval na mohutnejšiu stratégiu voči Číne

Berlín 25. mája (TASR) - Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell v pondelok vyzval EÚ, aby mala "mohutnejšiu stratégiu" voči Číne, pretože sú náznaky, že Ázia nahrádza Spojené štáty ako centrum svetovej moci. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Borrell na zhromaždení nemeckých veľvyslancov povedal, že "analytici už dlho hovoria o konci systému vedenom Američanmi a o príchode ázijského storočia".



"Teraz sa to deje pred našimi očami," dodal vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.



Diplomat povedal, že pandémiu nového koronavírusu možno vidieť aj ako zvrat v presune moci zo Západu na Východ a že "tlak na EÚ, aby si vybrala stranu, narastá".



Borrell zdôraznil, že 27-členná Únia "by mala sledovať svoje vlastné záujmy a hodnoty a vyhnúť sa tomu, aby sa stala nástrojom v rukách jednej alebo druhej strany".



Avšak kým rozmach Číny je "impozantný", súčasné vzťahy Bruselu s Pekingom nie sú vždy založené na dôvere, transparentnosti a reciprocite, dodal Borrell.



"Šancu máme, iba ak budeme k Číne pristupovať s kolektívnou disciplínou," vysvetlil Borrell a poznamenal, že nadchádzajúci samit EÚ - Čína túto jeseň môže byť príležitosťou na takýto prístup.



"Potrebujeme mohutnejšiu stratégiu voči Číne, ktorá si vyžaduje aj lepšie vzťahy so zvyškom demokratickej Ázie," doplnil.



Na spomínanej konferencii, ktorá sa tento rok z dôvodu pandémie koronavírusu konala cez videomost, predniesol príhovor aj nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. Ten zopakoval Borrellovu výzvu na väčšiu transparentnosť zo strany Číny - práve táto téma sa dostala do popredia v súvislosti so spochybňovanou informačnou politikou Pekingu v prvých fázach vypuknutia nákazy koronavírusom.



Nemecko prevezme v júli šesťmesačné rotujúce predsedníctvo v Európskej únii.