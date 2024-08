Šéf diplomacie: Irán sa nesnaží zvyšovať napätie na Blízkom východe

Dubaj 26. augusta (TASR) - Irán sa nesnaží zvyšovať napätie na Blízkom východe, vyhlásil iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí. Reakcia Teheránu za zabitie vodcu palestínskeho militantného hnutia Hamas bude podľa neho "definitívna a vypočítaná". Povedal to v telefonickom rozhovore s talianskym náprotivkom Antoniom Tajanim, obsah ktorého v pondelok zverejnil rezort iránskej diplomacie.



Irán z vraždy Ismáíla Haníju v Teheráne z 31. júla obviňuje Izrael, ktorý sa dosiaľ k zodpovednosti za jeho smrť neprihlásil ani ju nepoprel. Arakčí, ktorého citovali iránske štátne médiá, to označil za "neodpustiteľné narušenie bezpečnosti a suverenity Iránu".



"Irán sa nesnaží zvyšovať napätie, ale ani sa ho nebojí," povedal iránsky diplomat svojmu talianskemu náprotivkovi.



Teherán a ním podporované militantné skupiny prisľúbili odvetu za útoky, pri ktorých zahynul Haníja aj ďalší predstavitelia vrátane vojenského veliteľa libanonského hnutia Hizballáh Fuáda Šukra v Bejrúte či šéfa ozbrojeného krídla Hamasu Muhammada Dajfa v Pásme Gazy.



Tieto úmrtia prispeli k eskalácii napätia na Blízkom východe a vyvolali obavy, že konflikt v Pásme Gazy, ako aj ostreľovanie na izraelsko-libanonskej hranici, môžu prerásť do širšej regionálnej vojny.



Izraelská armáda v noci na nedeľu spustila útoky na ciele na juhu Libanonu po tom, ako odhalila, že Hizballáh pripravuje rozsiahly útok na Izrael.



Iránom podporované libanonské hnutie krátko na to v nedeľu ráno oznámilo, že zaútočilo raketami a dronmi na Izrael v odvete za zabitie svojho veliteľa Šukra. Hizballáh tvrdil, že prvá fáza vojenskej operácie proti izraelským cieľom bola úspešná a poprel správy, že Izraelu sa útok podarilo zmariť.