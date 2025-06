Šéf diplomacie Iránu rokuje s európskymi ministrami v Ženeve

Ženeva 20. júna (TASR) – V Ženeve sa v piatok popoludní začali rozhovory ministrov zahraničných vecí Iránu a európskych krajín o kríze okolo jadrového programu Teheránu. Konajú sa týždeň po tom, ako dlhodobý spor prerástol do konfliktu medzi Izraelom a Iránom, informuje TASR podľa agentúry AP.



Na prvom priamom stretnutí predstaviteľov západných krajín a Teheránu od začiatku vzájomných útokov medzi Izraelom a Iránom sa zúčastňujú šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí, jeho rezortní kolegovia z Francúzska, Nemecka a Británie a šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová.



Arákčí pred rokovaniami vystúpil v ženevskom sídle Rady OSN pre ľudské práva, kde odsúdil izraelské útoky ako „zradu“ diplomatického úsilia o novú jadrovú dohodu s USA. Zdôraznil, že útoky prišli niekoľko dní pred tým, ako mali Washington a Teherán 15. júna pripravovať „sľubnú dohodu“.



„Zaútočili na nás uprostred prebiehajúceho diplomatického procesu,“ povedal iránsky minister a útoky Izraela označil za „závažné vojnové zločiny“. Irán je podľa neho odhodlaný brániť svoju územnú celistvosť a suverenitu všetkými silami, informovala agentúra AFP.



Izraelský veľvyslanec pri OSN v Ženeve Daniel Meron v liste rade dôrazne namietal proti vystúpeniu iránskeho ministra. Novinárom povedal, že európski ministri by mali zaujať pevný postoj voči Iránu a žiadať úplné zrušenie jadrového programu a programu balistických rakiet, ako aj ukončenie iránskej podpory pre „teroristické aktivity“ v regióne.



Izrael začal vojenské operácie proti Iránu minulý týždeň v noci na piatok a odvtedy obe krajiny pokračujú vo vzájomných úderoch. Izrael tvrdí, že cieľom operácie je zničiť jadrový program Iránu a zabrániť mu v získaní nukleárnych zbraní. Teherán tvrdí, že jeho jadrový program je výlučne mierový.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok uviedol, že európski diplomati predložia Iránu na ženevskom stretnutí „komplexnú, diplomatickú a technickú ponuku rokovaní“.



Francúzsko, Nemecko a Británia zohrali dôležitú úlohu pri vyrokovaní pôvodnej jadrovej dohody Iránu so svetovými veľmocami z roku 2015, od ktorej neskôr USA odstúpili. Trojica krajín však opakovane hrozí Teheránu obnovením sankcií zrušených podľa tejto dohody, ak nezlepší spoluprácu s dozornou agentúrou OSN.



Irán odmieta návrat k rokovaniam s USA, pokým budú izraelské útoky pokračovať. Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že do dvoch týždňov rozhodne o zapojení americkej armády do konfliktu, hoci stále preferuje diplomatické riešenie a vidí „významnú šancu“ na obnovenie rozhovorov.