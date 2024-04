Šéf diplomacie: Írsko uzná palestínsky štát

Dublin 10. apríla (TASR) - Írsko v nasledujúcich týždňoch uzná palestínsky štát, oznámil v utorok v Dubline írsky minister zahraničných vecí Micheál Martin. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Martin uviedol, že vláde oficiálne navrhne uznanie palestínskeho štátu, keď prebehnú "širšie medzinárodné diskusie" o tejto téme.



"Nemajte pochybnosti, uznanie palestínskeho štátu sa stane skutočnosťou," povedal írskemu parlamentu v prejave.



Odkladanie uznania "už nie je dôveryhodné, ani obhájiteľné", dodal.



Minister neskôr pre miestnu spravodajskú stránku The Journal povedal, že oficiálny návrh uznania bude nasledovať "do niekoľkých zopár týždňov".



Doplnil, že uplynulých šesť mesiacov diskutoval o uznaní aj s ďalšími krajinami zapojenými do mierových iniciatív.



Lídri Španielska, Írska, Slovenska a Malty minulý mesiac v spoločnom vyhlásení uviedli, že sú rozhodnutí uznať palestínsku štátnosť.



Írsko už dlho tvrdí, že v princípe nemá námietky uznať palestínsky štát, ak to pomôže mierovému procesu na Blízkom východe.



Vojna v Pásme Gazy však však dala tejto veci nový spád.



"Nemám pochybnosti, že boli spáchané vojnové zločiny a absolútne odsudzujem prebiehajúce bombardovanie Gazanov," vysvetlil.



Uznanie štátnosti "môže byť akýmsi urýchľovačom, ktorý pomôže obyvateľom Pásma Gazy a Západného brehu Jordánu a podporí mierovú iniciatívu pod vedením Arabov", vyhlásil.