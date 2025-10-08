< sekcia Zahraničie
Šéf diplomacie Izraela kritizoval Francúzsko a rozhovory o Gaze
Saar odsúdil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorého vláda čelí kríze na vnútropolitickej scéne.
Autor TASR
Tel Aviv/Paríž 8. októbra (TASR) – Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v stredu ostro kritizoval stretnutie svojich rezortných kolegov z európskych a arabských krajín o realizácii amerického mierového plánu pre Pásmo Gazy. Rozhovory sa začnú v Paríži vo štvrtok bez účasti Izraela, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Saar odsúdil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorého vláda čelí kríze na vnútropolitickej scéne. „Nová iniciatíva Francúzska, zosnovaná za chrbtom Izraela v citlivom čase rokovaní v Šarm aš-Šajchu, je nepotrebná a škodlivá,“ napísal Saar na sociálnej sieti o rozhovoroch s palestínskou militantnou skupinou Hamas v Egypte. „Vnímame to ako ďalší pokus prezidenta Macrona odvrátiť pozornosť od svojich domácich problémov na úkor Izraela,“ vyhlásil Saar.
Na stretnutí v Paríži sa zúčastnia zástupcovia Nemecka, Francúzska, Británie, Talianska, Španielska, Egypta, Jordánska, Spojených arabských emirátov, Kataru, Saudskej Arábie, Indonézie, Kanady, Turecka, ako aj šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová a šéf diplomacie USA Marco Rubio.
Saar vyjadril pobúrenie nad pozvaním vlád, ktoré považuje za otvorene nepriateľské voči Izraelu, ako je španielska. „Francúzske pokrytectvo je mimoriadne prekvapujúce vzhľadom na to, že samotné Francúzsko vymyslelo princíp ‚O budúcnosti Ukrajiny nemožno rozhodnúť bez Ukrajiny‘. Ďalší príklad dvojakého metra,“ napísal. „Dnes to hovoríme jasne: nič o Izraeli bez Izraela. Izrael nebude súhlasiť s internacionalizáciou tohto konfliktu,“ doplnil.
Cieľom konzultácií v Paríži je prediskutovať implementáciu mierového plánu pre Pásmo Gazy, ktorý predložil americký prezident Donald Trump, konkrétne kroky k vyriešeniu konfliktu a podporu povojnovej obnovy, dodala DPA.
