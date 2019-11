Šéf diplomacie Libanonu v Budapešti: Hrozí extrémizmus

Budapešť 26. novembra (TASR) - Stabilita Libanonu je veľmi dôležitá, pretože v opačnom prípade hrozia vlny extrémizmu, ktoré sa môžu dostať aj do Európy, povedal v utorok v Budapešti libanonský minister zahraničných vecí Džibrán Básíl po rokovaní so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom.



"Do Európy už nemožno pustiť viac migrantov, utečenci by sa mali vrátiť do svojej vlasti," citovala agentúra MTI vyjadrenie Básíla, ktorý varoval pred prenasledovaním a nestabilitou.



Szijjártó podotkol, že udalosti v oblasti Libanonu majú vplyv aj na bezpečnostnú situáciu Európskej únie (EÚ), preto zásadným záujmom Únie - a v rámci nej aj Maďarska - je, aby bol mier a stabilita v tejto blízkovýchodnej krajine.



Maďarský minister ocenil Libanon za to, že sa stará o dva milióny utečencov zo Sýrie, pričom počet jeho obyvateľov je iba šesť miliónov. "Práve preto musí EÚ podporovať Libanon, pričom medzinárodné spoločenstvo by sa malo snažiť o to, aby sa utečenci odtiaľ dostali domov," dodal Szijjártó.



Podľa jeho slov Maďarsko čoskoro vyšle do Libanonu v rámci mierovej misie OSN 50 vojakov. Pripomenul, že maďarská vláda už zabezpečila obnovu 33 kresťanských kostolov v Libanone v hodnote 1,5 milióna dolárov (1,36 milióna eur) a na utorňajšom stretnutí ponúkla maďarská strana financovanie rekonštrukcie ďalších 30 kostolov v hodnote dvoch miliónov dolárov (1,82 milióna eur).



Básíl do Budapešti pricestoval na II. Medzinárodnú konferenciu o prenasledovaní kresťanov.