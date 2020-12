Mike Pompeo je v karanténe, mal kontakt s nakazeným

Washington 16. decembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo je v domácej karanténe po tom, čo prišiel do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na koronavírus. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na rezort diplomacie USA.



Sám Pompeo mal negatívny výsledok testu, v súlade s nariadeniami Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) však zostane v preventívnej karanténe. Na jeho stav dohliada lekársky tím Štátneho departmentu, informoval hovorca ministerstva. Zároveň dodal, že z dôvodu ochrany osobných údajov nemôžu zverejniť meno pozitívne testovanej osoby, s ktorou prišiel Pompe do kontaktu.



Rezort diplomacie USA aj jeho šéf boli nedávno kritizovaní za to, že počas pandemickej situácie usporiadali sviatočné večierky, píše agentúra AP.



Pompeo (56) sa mal v stredu zúčastniť na rokovaní vládnych činiteľov s dosluhujúcim prezidentom Donaldom Trumpom, aj keď táto udalosť nie je uvedená v jeho verejne dostupnom oficiálnom programe.



Vo štvrtok sa mal Mike Pompeo stretnúť so svojím designovaným nástupcom Antonym Blinkenom. Či sa toto stretnutie napokon uskutoční, nateraz podľa AP nie je jasné.