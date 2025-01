Šéf diplomacie Rijádu pricestoval do Libanonu po takmer 15 rokoch

Bejrút 23. januára (TASR) - Po viac ako desaťročí napätých vzťahov pricestoval vo štvrtok na návštevu Libanonu saudskoarabský minister zahraničných vecí princ Fajsal bin Farhán. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V programe Farhánovej návštevy je schôdzka s novým libanonským prezidentom Džúzífom Awnom, ktorého kandidatúru podľa predpokladov analytikov podporil Rijád i západné krajiny.



Ako informoval spravodajský web L'Orient-Le Jour (OLJ), Farhán v prejave v prezidentskom paláci uviedol, že Saudská Arábia stojí pri Libanone a má veľkú dôveru v schopnosti prezidenta Awna a dezignovaného premiéra Nawáfa Saláma pri uskutočňovaní reforiem potrebných na posilnenie bezpečnosti, stability a jednoty Libanonu.



Podľa OLJ sú tieto reformy predpokladom pre uvoľnenie pomoci na obnovu Libanonu, ktorý sa zmieta v hlbokej hospodárskej kríze a len pred niekoľkými týždňami sa vymanil z vojny medzi proiránskym militantným hnutím Hizballáh a Izraelom.



V tejto súvislosti Farhán zdôraznil dôležitosť implementácie dohody o prímerí, ktorú Hizballáh a Izrael dosiahli, a to najmä úplného stiahnutia izraelských jednotiek z libanonského územia a realizácie rezolúcie č. 1701 prijatej Bezpečnostnou radou OSN.



Prímerie nadobudlo platnosť 27. novembra 2024 a zahŕňa dvojmesačné obdobie. Izrael sa počas neho musí stiahnuť z území, ktoré okupuje v južnom Libanone. V tomto sektore sa následne majú rozmiestniť jednotky libanonskej armády. Hizballáh sa v súlade s dohodou o prímerí musí stiahnuť na územie ležiace severne od rieky Lítání.



Saudskoarabský minister sa pred cestou do Libanonu zúčastnil na výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) vo Švajčiarsku, kde uviedol, že jeho krajina chce vidieť "konkrétne kroky a reformy" na posilnenie svojho záväzku voči Libanonu. Dodal, že diskusie, ktoré sa momentálne vedú v Libanone, poskytujú Rijádu dôvod na optimizmus. Za pozitívny signál označil aj zvolenie nového libanonského prezidenta a tým aj ukončenie dva roky trvajúceho mocenského vákua.



V minulosti Rijád býval v Libanone významným investorom. Vzťahy medzi oboma krajinami sa však v poslednom desaťročí zhoršili v dôsledku rastúceho vplyvu Hizballáhu.



AFP doplnila, že štáty Perzského zálivu vrátane Saudskej Arábie v roku 2021 odvolali svojich diplomatov z Bejrútu pre vyhlásenie libanonského ministra, ktorý kritizoval vojenskú intervenciu v Jemene konanú pod vedením Saudskej Arábie. V apríli toho istého roku Rijád pozastavil dovoz ovocia a zeleniny z Libanonu s tým, že tieto dodávky sa využívajú na pašovanie drog.



Rijád okrem iného na protest proti Hizballáhu v roku 2016 zastavil program vojenských dodávok do Libanonu v hodnote troch miliárd dolárov.



Vplyv Hizballáhu v Libanone sa výrazne oslabil po vojne s Izraelom a po páde jeho spojenca, sýrskeho prezidenta Bašára Asada.