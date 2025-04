Šéf diplomacie Rijádu rokoval v USA o geopolitickom svetovom dianí

Washington 10. apríla (TASR) - Saudskoarabský minister zahraničných vecí princ Fajsal bin Farhán počas svojej návštevy Spojených štátov v stredu rokoval so svojim americkým náprotivkom Marcom Rubiom o situácii v Pásme Gazy, Sudáne, Jemene či o vojne na Ukrajine. Cieľom jeho návštevy je naplánovať cestu amerického prezidenta Donalda Trumpa do Saudskej Arábie, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Podľa zdroja Reuters bola princova cesta naplánovaná ešte pred minulotýždňovým oznámením amerických ciel. Šéf saudskoarabskej diplomacie s predstaviteľmi americkej vlády diskutoval aj o jemenských povstalcoch húsíoch, dodal zdroj.



Trump chce podľa Reuters navštíviť Saudskú Arábiu už v máji a bude to jeho prvá zahraničná cesta v druhom funkčnom období. Plánuje sa počas nej zastaviť aj v Katare a Spojených arabských emirátoch. Cieľom princovej návštevy USA je tak „pripraviť sa na Trumpovu návštevu Rijádu,“ uviedol zdroj blízky saudskoarabskej vláde, píše AFP.