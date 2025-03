Šéf diplomacie Rubio má obavy ohľadne stability v Turecku

Miami 28. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyjadril vo štvrtok obavy ohľadne stability v Turecku po tom, čo tamojšie úrady zasiahli voči protestom v krajine. Washington chce podľa Rubia pracovať s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, informuje TASR podľa agentúry AFP.



„Sledujeme (situáciu). Vyjadrili sme obavy. Neradi vidíme takúto nestabilitu vo vládnutí v ktorejkoľvek krajine, ktorá je takýmto blízkym spojencom,“ povedal Rubio reportérom na ceste zo Surinamu do Miami.



Prezident USA Donald Trump mal podľa neho s Erdoganom počas svojho prvého funkčného obdobia „veľmi dobrý pracovný vzťah“ a obaja lídri by ho chceli obnoviť.



„Sú spojencami v NATO. Chceli by sme s nimi spolupracovať v Sýrii i na ďalších miestach,“ dodal Rubio, ktorý sa v utorok vo Washingtone stretol s tureckým rezortným kolegom Hakanom Fidanom.



Americké ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení po tomto stretnutí uviedlo, že Rubio vyjadril obavy v súvislosti s reakciou na protesty v Turecku, vyvolané zatknutím opozičného starostu Istanbulu Ekrema Imamogla, Ankara však tieto vyjadrenia zľahčovala, píše AFP.



Rubio však reportérom vo štvrtok potvrdil, že na schôdzke s Fidanom vyjadril svoje znepokojenie. Ako dodal, vypočul si vyjadrenia tureckej vlády na obranu zadržania Imamogla, ktorého považujú za hlavného Erdoganovho rivala, berie však na vedomie aj tvrdenie tureckej opozície, že bol tento krok politicky motivovaný.



Šéf diplomacie priamo neodpovedal na otázku o zásahoch proti medzinárodným médiám v Turecku vrátane vyhostenia korešpondenta britskej stanice BBC a zadržania reportéra agentúry AFP; uviedol len, že nie je oboznámený s podrobnosťami.



Masové demonštrácie sa v Turecku začali minulý týždeň po tom, čo polícia zatkla istanbulského primátora Ekrema Imamogla na základe podozrení z korupcie a napojenia na teroristickú organizáciu.



Minister vnútra Ali Yerkikaya vo štvrtok oznámil, že pre protesty zadržali už takmer 1900 ľudí. Polícia oznámila, že pokračuje v domových prehliadkach protestujúcich.



V Turecku na desať dní zakázali vysielať opozičnej televízii Sozcu TV, ktorú turecký vysielací orgán RTUK obvinil z „podnecovania verejnosti k nenávisti a nevraživosti“.