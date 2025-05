Šéf diplomacie Saudskej Arábie navštívi Západný breh

Rijád 31. mája (TASR) - Fajsal bin Farhán Saúd sa v nedeľu stane prvým saudskoarabským ministrom zahraničných vecí, ktorý navštívi Izraelom okupovaný Západný breh Jordánu od roku 1967. Spolu s delegáciou zavíta do mesta Ramalláh. Pre agentúru AFP to uviedol diplomatický zdroj z palestínskeho veľvyslanectva, píše TASR.



Izrael nedávno prisľúbil vybudovanie „židovského izraelského štátu“ na Západnom brehu Jordánu. Vo štvrtok oznámil, že schváli výstavbu 22 nových osád v oblasti. Do toho je zahrnutá aj legalizácia doteraz nepovolených osád. Izraelský minister obrany Jisrael Kac tvrdí, že posilňuje kontrolu Izraela nad Judskom a Samariou, čo sú biblické označenia pre dnešný Západný breh Jordánu. Ide tiež o strategický krok, ktorý zabráni vytvoreniu palestínskeho štátu, ktorý by podľa jeho slov ohrozil Izrael.



Saudská Arábia sa snaží presadiť štátnu suverenitu Palestínskej samosprávy, pripomína AFP. Do Ramalláhu ako sídla palestínskej samosprávy vyslala delegáciu na nižšej úrovni už v septembri 2023. Krátko na to v októbri 2023 útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael spustil vojnu v Pásme Gazy.



V júni budú Saudská Arábia a Francúzsko spolupredsedať medzinárodnej konferencii v sídle OSN v New Yorku, ktorej cieľom je opätovne podporiť myšlienku dvojštátneho riešenia.



Izrael okupuje Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Žijú tam približne tri milióny Palestínčanov a sídli tam aj Palestínska samospráva. Na tomto území žije takmer pol milióna Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nezákonné. Je ich viac ako 100 - od malých komunít až po plne rozvinuté obce s bytovými domami, nákupnými centrami, továrňami a verejnými parkami.