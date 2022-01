Šéf diplomacie USA Blinken sa má v piatok osobne stretnúť s Lavrovom

Washington 18. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa má v piatok 21. januára v Ženeve stretnúť so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Diskutovať budú o upokojovaní situácie na ukrajinskej hranici, kde hrozí vojenský vývoj. Informácie priniesla v utorok tlačová agentúra DPA.



Rozhodnutie stretnúť sa nasledovalo po tom, čo obaja politici spolu telefonovali a zhodli sa, že osobná schôdzka bude užitočná. Uviedol to predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí.



Blinken sa má pred touto schôdzkou stretnúť v stredu v Kyjeve s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a s ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom. Odtiaľ Blinken vo štvrtok odcestuje do Berlína na stretnutie s nemeckou rezortnou kolegyňou Annalenou Baerbockovou.



Predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí povedal, že cieľom je spolu so spojencami nájsť spôsob, ako presvedčiť Rusko, že prídu následky, ak podnikne agresiu proti Ukrajine.