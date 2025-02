Šéf diplomacie USA Marco Rubio pricestoval na rokovania do Izraela

Tel Aviv 16. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pricestoval v sobotu neskoro večer do Izraela, čím začal svoje plánované blízkovýchodné turné. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Rubio do Izraela odcestoval po sobotňajších večerných rokovaniach na Mmníchovskej bezpečnnostnej konferencii (MSC), na ktorej sa od piatka zúčastňoval.



Lietadlo s ním napokon pristálo na letisku Bena Guriona v Tel Avive a v priebehu nedele má naplánované stretnutia s izraelskými predstaviteľmi. Ústrednou témou bude kontroverzný návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy, ktoré je po 15 mesiacov trvajúcej vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas úplne zdevastované.



V Jeruzaleme sa má Rubio v nedeľu stretnúť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Ten nedávno vo Washingtone absolvoval schôdzku s Trumpom a ocenil "plnú podporu" prezidenta USA pri ďalších krokoch Izraela v Gaze.



Rubio pristál v Tel Avive len niekoľko hodín po tom, čo Hamas prepustil na slobodu troch izraelských rukojemníkov v Gaze výmenou za stovky palestínskych väzňov v rámci šiestej takejto výmeny za takmer mesiac trvajúce prímerie, pripomína AFP.



Predmetom Rubiových rokovaní v Izraeli bude podľa očakávania aj druhá fáza tohto prímeria, počas ktorej by malo dôjsť k prepusteniu zvyšných rukojemníkov, ktorá však ešte musí byť podrobnejšie prerokovaná.



Zdroje blízke vyjednávaniu uvádzajú, že sprostredkovatelia dúfajú v začiatok rozhovorov o druhej fáze prímeria "na budúci týždeň v (katarskej) Dauhe".



Z Izraela potom šéf americkej diplomacie odcestuje do Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov (SAE). Významné rokovania ho podľa všetkého čakajú v pondelok v Saudskej Arábii; Rijád totiž podľa očakávania zohrá kľúčovú rolu v regionálnych plánoch Trumpa, píše AFP.