Šéf diplomacie USA navštívi päť arabských krajín aj Predjordánsko

Washington 4. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken navštívi okrem Izraela aj päť arabských krajín, západný breh Jordánu, Turecko a Grécko. Oznámilo to vo štvrtok americké ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Blinken bude okrem iného diskutovať o okamžitých opatreniach zameraných na zvýšenie dodávok humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy, uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie Matthew Miller. Bude tiež viesť rozhovory o "zabránení rozšíreniu konfliktu".



Nemenovaný predstaviteľ USA predtým uviedol, že šéf americkej diplomacie odcestuje vo štvrtok večer z Washingtonu na svoju ďalšiu krízovú návštevu Blízkeho východu a pôjde aj do Izraela.



Bude to už štvrtá Blinkenova cesta do regiónu a piata do Izraela – nepočítajúc návštevu spolu s prezidentom Joeom Bidenom – od útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra, ktorý spustil masívnu izraelskú odvetnú operáciu v Pásme Gazy.



Blinken navštívi Egypt, Jordánsko, Katar, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty, dodal hovorca.