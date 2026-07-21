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Šéf diplomacie USA odsúdil Ortegov zámer zabrániť voľbám v Nikarague
Ortega, bývalý ľavicový partizán, je v prezidentskom úrade od roku 2007.
Autor TASR
Washington 21. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok odsúdil vyhlásenie nikaragujského prezidenta Daniela Ortegu, že zabráni konaniu akýchkoľvek volieb, aby opozícii znemožnil prevziať moc a ukončiť takmer dve desaťročia jeho vlády. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Vyhlásenie Daniela Ortegu, že za vlády jeho rodinnej diktatúry sa v Nikarague už nikdy neuskutočnia voľby, odhaľuje jej skutočnú autoritársku povahu,“ uviedol Rubio vo vyhlásení.
Rubio zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby „spojilo sily“ a ukázalo nikaragujskej „diktatúre, že nemôže očakávať pokračovanie bežného fungovania“.
„Už tu nebudú žiadne voľby, v ktorých by sa mohli pokúsiť prevziať vládu a uchopiť moc,“ vyhlásil Ortega pri príležitosti osláv sandinovskej revolúcie z roku 1979, v ktorej vtedy ako 33-ročný pomohol zvrhnúť diktatúru Anastasia Somozu podporovanú Spojenými štátmi.
Ortega, bývalý ľavicový partizán, je v prezidentskom úrade od roku 2007. Nikaraguu viedol aj krátko po revolúcii v rokoch 1985 - 1990.
Spojené štáty považujú Nikaraguu pod jeho vedením za diktatúru a uvalili sankcie na 2350 predstaviteľov krajiny a ich príbuzných. Sankcie uvalila aj Európska únia.
Zatiaľ nie je jasné, aké kroky chce Ortega na zrušenie volieb podniknúť. Posledné voľby sa v krajine uskutočnili v roku 2021, pričom ich sprevádzali viaceré nezrovnalosti. Začiatkom minulého roka navyše parlament novelizoval ústavu, ktorou bola manželka prezidenta Ortegu, dovtedajšia viceprezidentka Rosario Murillová, povýšená na „spoluprezidentku“ a ich mandát sa predĺžil na šesť rokov. Reuters konštatuje, že manželia majú pod kontrolou prakticky všetky oblasti štátnej moci vrátane ozbrojených síl a súdnictva.
Félix Maradiaga, prezidentský kandidát opozície, ktorý bol v rokoch 2021 - 2023 v Nikarague väznený a následne vyhostený do USA, vníma Ortegove výroky skôr ako „priznanie strachu“ než ako prejav sily.
„Ortega verejne priznal to, čo bolo vždy jeho skutočným zámerom: zabrániť tomu, aby bol jeho tyranský projekt vystavený akejkoľvek forme demokratickej konkurencie,“ povedal Maradiaga agentúre Reuters.
„Vyhlásenie Daniela Ortegu, že za vlády jeho rodinnej diktatúry sa v Nikarague už nikdy neuskutočnia voľby, odhaľuje jej skutočnú autoritársku povahu,“ uviedol Rubio vo vyhlásení.
Rubio zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby „spojilo sily“ a ukázalo nikaragujskej „diktatúre, že nemôže očakávať pokračovanie bežného fungovania“.
„Už tu nebudú žiadne voľby, v ktorých by sa mohli pokúsiť prevziať vládu a uchopiť moc,“ vyhlásil Ortega pri príležitosti osláv sandinovskej revolúcie z roku 1979, v ktorej vtedy ako 33-ročný pomohol zvrhnúť diktatúru Anastasia Somozu podporovanú Spojenými štátmi.
Ortega, bývalý ľavicový partizán, je v prezidentskom úrade od roku 2007. Nikaraguu viedol aj krátko po revolúcii v rokoch 1985 - 1990.
Spojené štáty považujú Nikaraguu pod jeho vedením za diktatúru a uvalili sankcie na 2350 predstaviteľov krajiny a ich príbuzných. Sankcie uvalila aj Európska únia.
Zatiaľ nie je jasné, aké kroky chce Ortega na zrušenie volieb podniknúť. Posledné voľby sa v krajine uskutočnili v roku 2021, pričom ich sprevádzali viaceré nezrovnalosti. Začiatkom minulého roka navyše parlament novelizoval ústavu, ktorou bola manželka prezidenta Ortegu, dovtedajšia viceprezidentka Rosario Murillová, povýšená na „spoluprezidentku“ a ich mandát sa predĺžil na šesť rokov. Reuters konštatuje, že manželia majú pod kontrolou prakticky všetky oblasti štátnej moci vrátane ozbrojených síl a súdnictva.
Félix Maradiaga, prezidentský kandidát opozície, ktorý bol v rokoch 2021 - 2023 v Nikarague väznený a následne vyhostený do USA, vníma Ortegove výroky skôr ako „priznanie strachu“ než ako prejav sily.
„Ortega verejne priznal to, čo bolo vždy jeho skutočným zámerom: zabrániť tomu, aby bol jeho tyranský projekt vystavený akejkoľvek forme demokratickej konkurencie,“ povedal Maradiaga agentúre Reuters.