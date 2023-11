Blinken opäť pricestoval do Izraela; stretne sa zrejme aj s Abbásom

Jeruzalem 30. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v noci na štvrtok pricestoval do Tel Avivu, kde sa má stretnúť s izraelskými lídrami a prediskutovať s nimi možnosti predĺženia dočasného prímeria medzi Izraelom a militantmi z palestínskeho hnutia Hamas a zvýšenie objemu humanitárnej pomoci smerujúcej do palestínskeho Pásma Gazy.



Ako informovala agentúra Reuters, očakáva sa, že Blinken, ktorý podniká už svoju tretiu cestu do regiónu od útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra, navštívi aj okupovaný západný breh Jordánu, kde sa pravdepodobne stretne s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom.



Blinken v stredu po rokovaniach v Bruseli pred novinármi vyhlásil, že na rokovaniach na Blízkom východe chce vyvinúť úsilie, ktorého výsledkom bude predĺženie prímeria, prepustenie ďalších rukojemníkov a zvýšenie objemu humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy.



Prímerie, ktoré platí od minulého piatka, prinieslo do Pásma Gazy prvú prestávku po siedmich týždňov, počas ktorých Izrael toto územie intenzívne ostreľoval. Šlo o reakciu na prienik kománd ozbrojencov Hamasu na územie južného Izraela, kde zabili približne 1200 ľudí a zajali 240 rukojemníkov.



Zdravotnícke úrady v Gaze uviedli, že intenzívne bojové operácie izraelskej armády si v tejto husto osídlenej palestínskej enkláve doteraz vyžiadali životy viac ako 15.000 ľudí. Asi 40 percent obetí sú údajne deti.