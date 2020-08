Šéf diplomacie USA Pompeo navštívi strednú Európu, cestu začne v Prahe

Washington 6. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v stredu na tlačovom brifíngu vo Washingtone oznámil, že v pondelok 10. augusta odcestuje na týždňovú návštevu štyroch európskych krajín - Česka, Poľska, Rakúska a Slovinska. Cestu uskutoční v čase, keď USA ohlásili odsun časti amerických vojakov z Nemecka. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Pompeo začne návštevu 11. augusta v Prahe, kde sa stretne s českým premiérom Andrejom Babišom, ale konkrétny program ešte nie je známy, napísal v stredu portál Novinky.cz. Pompeova cesta sa však bude sústreďovať na obmedzenie čínskeho vplyvu. Predmetom rozhovorov bude bezpečnosť mobilných sietí piatej generácie a s ňou spojené vzťahy s Čínou. Pompeo bude povzbudzovať spojencov, aby sa vyhýbali technologickej firme Huawei, ktorá je podľa neho prepojená s čínskou vládou v Pekingu, a preto ohrozuje bezpečnosť.



"Očakávam, že to bude veľmi dôležitá a užitočná cesta," povedal Pompeo novinárom vo Washingtone v krátkom oznámení.



Poľský prezident Andrzej Duda minulý mesiac zvíťazil vo voľbách po kampani rozdeľujúcej voličov, keď útočil na práva LGBT ľudí a odletel do Washingtonu za Donaldom Trumpom - bol prvým návštevníkom Bieleho domu počas pandémie nového koronavírusu.



Spojené štáty posilňujú vojenskú spoluprácu s Poľskom, pričom zároveň sťahujú časť svojich vojakov z Nemecka, ktorého kancelárka Angela Merkelová má s Trumpom napäté vzťahy.



Americké ministerstvo obrany minulý mesiac oznámilo, že USA pošlú z Nemecka domov približne 6400 vojakov a takmer 5600 premiestnia do iných členských krajín NATO, vrátane Talianska a Belgicka.



Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak uviedol, že USA rozmiestnia v Poľsku najmenej 1000 vojakov. Poľsko je silným podporovateľom vojenskej aliancie NATO, pretože má dlhodobo obavy zo suseda Ruska.



Americký minister má poľskú metropolu Varšava navštíviť v sobotu 15. augusta.



Pompeo prisľúbil, že v období znovu ožívajúceho Ruska bude klásť väčší dôraz na vzťahy so strednou a východnou Európou.



Česká republika v júni vyhostila dvoch ruských diplomatov, keď obvinila veľvyslanectvo zo zámerného šírenia fámy, že Rusko plánuje otráviť českých predstaviteľov z pomsty za odstránenie sochy sovietskeho generála Ivana Koneva z pražského námestia.



Rusko tento plán poprelo a podniklo odvetu - vyhostilo dvoch českých diplomatov.