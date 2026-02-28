< sekcia Zahraničie
Šéf diplomacie USA pred útokmi na Irán informoval Kongres
Autor TASR
Washington 28. februára (TASR) – Pred spustením amerických útokov na Irán telefonoval minister zahraničných vecí USA Marco Rubio vedeniu Kongresu, aby ho oboznámil s plánmi tejto vojenskej akcie. S odvolaním sa na Biely dom o tom v sobotu informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).
Rubio kontaktoval tzv. skupinu ôsmich, do ktorej patrí osem vysokopostavených členov Kongresu pravidelne informovaných o tajných operáciách a otázkach národnej bezpečnosti. Podľa medializovaných správ sa mu podarilo spojiť so siedmimi z nich.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová zároveň uviedla, že prezident USA Donald Trump a jeho najbližší poradcovia situáciu v Iráne „pozorne sledujú“ z Trumpovej rezidencie Mar-a-Lago na Floride.
Podľa TOI Trump počas útokov telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Úrad izraelskej vlády zverejnil aj fotografiu premiéra pri telefonáte: na jeho stole bola kniha Tima Bouverieho Spojenci vo vojne (Allies at war - The Politics of Defeating Hitler) a veľká mapa regiónu. Podrobnosti o obsahu hovoru zatiaľ nie sú známe.
Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane oblastí v blízkosti sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne. Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené aj v ďalších iránskych mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermanšáhu.
Irán na tieto údery reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na základne USA na Blízkom východe vrátane zariadení americkej 5. flotily v Bahrajne.
